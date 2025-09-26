Войната в Украйна:

Нов световен рекорд: Имплантираха изкуствено сърце на 5-годишно дете

26 септември 2025, 08:23 часа 0 коментара
Екип от доктори от провинция Дзянсу в Източен Китай успешно са имплантирали изкуствено сърце с магнитна левитация в петгодишно дете с терминална сърдечна недостатъчност, поставяйки нов световен рекорд за най-млад и най-лек пациент, който е получил двукамерно помощно устройство от този вид, предаде Синхуа.

Повече за операцията

Деветчасовата операция е извършена в Детската болница към Медицинския университет в Нанкин на 20 август.

Младата пациентка, тежаща само 13 кг, е диагностицирана с рестриктивна кардиомиопатия, рядко и тежко заболяване, преди три години. Нейното състояние се е влошило рязко през юли, което е довело до животозастрашаващи симптоми.

Поради крайния недостиг на дарени сърца за малки деца, докторите са решили временно да ѝ поставят двукамерен изкуствен сърдечен имплант, докато тя чака трансплантация.

Само една седмица след операцията детето вече е можело да се храни нормално и да ходи на къси разстояния.

Имплантът е специално разработено педиатрично устройство с помпи, които тежат само по 70 грама. То се отличава с ниска хемолиза и висока биосъвместимост, което го прави подходящо за малки деца.

В световен мащаб механичната циркулаторна подкрепа за деца с терминална сърдечна недостатъчност често разчита на големи външни устройства като Berlin Heart EXCOR, които могат да ограничат подвижността и да увеличат риска от инфекции.

Разработеното в Китай устройство бележи началото на преход от външна зависимост към вътрешна съвместимост.

„Този пробив позволява на повече малки деца с ниско тегло и терминална сърдечна недостатъчност да се възползват от усъвършенстваните изкуствени сърца от трето поколение с магнитна левитация, точно като възрастните“, коментират медиците.

Източник: БТА

