Пречат ли ви магнитните бури? Ето болежките и как живеете при изригвания

Дните и месеци с повече магнитни бури са истинска напаст за немалък дял от хората. В тази статия обаче ще ви представим абсолютно всичко, което ви е ключово, за да се преборите с тях. Както и за финал ще ви предоставим начин, по който да узнаете с точност в кой период ще се явят магнитни бури.

Колко процента от населението е под влиянието на магнитните бури и защо

Прието е, че близо 48 % от хората имат проблеми с магнитните бури, а напоследък броят им набъбва. Не всички от тях са наясно, че неразположението им, повишената нервност, крехкият сън, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са повлияни или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт могат да бъдат забелязани един или два дни преди самата магнитна буря, а при други - в окото на бурята.

Магнитните бури обаче могат да бъдат преодоляни - със съвсем малки усилия човек може да се адаптира и минимизира реакцията си към магнитната буря, ако изгради разумни навици и правилни стратегии за справяне. Истината е, че тези навици са изключително подходящи за вас и ще ви въздействат здравословно така, че не само когато започнат магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в много добра кондиция. Затова тук ще стане дума за онова, което ви непременно трябва да знаете за магнитните бури и какви стратегии да използвате, за да се преборите с тях.

Можете ли да кажете дали сте метеочувствителни?

Ако се окаже, че магнитните бури ви въздействат недобре, то определено вие принадлежите хората, предразположени към по-изразена чувствителност към времето и неговите промени. Дори и да е така, това не трябва да предизвиква притеснения - всъщност една втора от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора страдат от различни промени в психическата нагласа, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, по-голяма влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или пронизващият студ, слънчевите изригвания им влияят в по-голяма степен, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора предимно са малко по-емоционални. Понякога получават болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Случва им се да не заспиват добре през нощта. Обикновено се оплакват от значително понижена работоспособност, разсеяност и проблемна концентрация. Натрапчивото чувство за задух е обичайно.

Хроничните заболявания влияят не много добре на хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - в такъв случай промените във времето биха могли да ви създатат чувство за неразположение . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват значителна слабост, проблеми със съня и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако сте част от този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво бихте могли да направите по време на магнитните бури.

ТОП методи, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Какви храни да приемаме по време на магнитна буря

Как ще изглежда менюто ви в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенно значение за вашата боеспособност срещу трудния период. Диетата, която ще ви даде сили срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Задължително включете в менюто повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително уместен вариант са печените ябълки, кайсиите, стафидите. Чудесно оказват влияние на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От домашните гозби, от варивата сега е подходящият момент за боб и леща. Тези варива действат изключително облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: Най-подходящият вариант е да е ръжен, защото включва витамините от групата Б, които имат ключово, благоприятно въздействие за нервната система. Колкото и да го обичате, лишете се от белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Билковата ни аптека винаги е голяма, но тук ще ограничим до основните. Това са шипка, валериан, мента, глог, мащерка, маточина. Може дори да си направите отвара от няколко билки, които влияят чудесно на здравето.

- Закуската е нещо, което не би било добре да пропускате . Направете си нещо с царевично брашно. Ако сложите в кашата мляко, внимавайте за това да е нискомаслено.

- Внимавайте с месото, да се консумира повече риба.

• Полезни навици за добро здраве при магнитни бури

По време на магнитните бури задължително трябва да си почивате повече. Сънят е най-ценният ви приятел - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, осигурете си малко повече от следобедната дрямка.

Разходките са приоритет номер едно, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е от голяма важност разходката да е дълга, но едни отпускащи 30 минути ще са ви напълно достатъчни. При положение, че не ви е до разходка и предпочитате да сте си вкъщи, то една съвсем фина гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви въздействат добре също.

Изключете за определен период обаче пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Ако пушите, редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и прекалено солени храни.

Отложете физическите напрежения. Редуцирайте дългия престой пред телевизора, компютъра и телефона. Забравете за устройствата със синя светлина преди лягане.

Половин таблетка аспирин, в случай, че не ви носи болки в стомаха, ще има хубава роля в справянето с проблема с магнитните бури.

Можете да изпробвате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в хигиенните ви навици.

По-хубаво е да намалите консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки имат подобно действие, така че ги изолирайте. Кофеинът както се знае, не е препоръчителен по време на магнитните бури, тъй като едва ли ви е необходима превъзбудата, която предизвиква.

Сложете спирачка за кратко на важните решения и шофирайте само в кратки дистанции.

Къде да проверим дали бурята е ударила

Навярно сте установили, че в новинарските агенции е наситено с гръмотевични съобщения за магнитни бури. За съжаление обаче голяма част от тях не отговарят на истината. Всъщност истината е, че има един-единствен метод да се осведомите прецизно за бурите - той е на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук