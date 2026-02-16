Тръмп изпраща Уиткоф и Къшнър за ключови разговори с Иран

Специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, ще посетят Женева тази седмица, за да обсъдят с иранските преговарящи ядрената програма на Техеран, потвърди Белият дом. Иранският министър на външните работи Абас Арагчи ще представлява Техеран, съобщи по-рано министерството му. Той ще се срещне и със своите колеги от Швейцария и Оман, както и с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия.

"Министър Абас Арагчи напусна Техеран и ще пристигне в Женева начело на делегация от дипломати и експерти, за да участва във втория кръг от преговори за иранската ядрена програма и за да проведе поредица от дипломатически консултации", заяви иранското Външно министерство.

Диалогът е подновен

Техеран и Вашингтон подновиха диалога в Маскат, столицата на Оман, няколко месеца след провала на предишните преговори, прекъснати през юни миналата година заради 12-дневната война между Иран и Израел, предизвикана от израелски удари срещу ядрени и военни обекти на Ислямската република. САЩ също бомбардираха ирански ядрени обекти.

Тези нови преговори идват, след като Вашингтон заплаши Техеран с военна интервенция вследствие на жестокото потушаване на масовите протести в Иран.

След преговорите с Иран, Уиткоф и Къшнър се очаква да участват в разговорите между Русия и Украйна в Женева, под егидата на САЩ.