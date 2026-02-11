Кога хранителните добавки могат да станат опасни

Хранителните добавки често се продават като бързо решение за по-добро здраве, повече енергия, по-силен имунитет и сияйна кожа. Те стоят по рафтовете на аптеките, имат лъскави етикети и обещават резултати без много усилия. Така че е лесно да се предположи, че са безвредни. Но това предположение може да бъде рисковано. Само защото нещо се предлага без рецепта или е етикетирано като „натурално“, не означава, че е безопасно за всички.

Как хранителните добавки, витамините и мултивитамините ни карат да се чувстваме по-добре?

Истината е, че добавките могат да окажат сериозен стрес върху тялото, особено когато се приемат във високи дози или без лекарско предписание. За разлика от храната, добавките доставят хранителни вещества в концентрирани форми, с които тялото не винаги е способно да се справи. Твърде много от определени витамини или билки може да претовари черния дроб и бъбреците, да повлияе на хормоните или да взаимодейства зле с лекарствата, които вече приемате. Някои продукти са слабо регулирани, което означава, че написаното на етикета не винаги е това, което е вътре в бутилката.

Нагласа около хранителните добавки

Още: 5 добавки, които могат да помогнат за справяне със стреса

Друг проблем е начинът на мислене относно хранителните добавки. Много хора ги приемат „за всеки случай“, без да знаят дали всъщност имат нужда от тях. С течение на времето това може да причини повече вреда, отколкото полза.

Вместо да подобрят здравето, ненужните добавки могат тихомълком да причинят щети, които се проявяват само когато нещо се обърка. Що се отнася до добавките, повече не е по-добре и храната и правилният медицински съвет все още са много по-важни от хапчетата.

Ендокринолог: Това са най-опасните хранителни добавки, внимавайте с тях

„Хранителните добавки са популярен избор за много хора, които желаят да подобрят здравето си, но неправилната им употреба може да има отрицателно въздействие върху здравето. Много хора приемат витаминни и минерални добавки, без да се консултират с лекар, защото вярват, че високите дози са полезни. Приемът на високи дози от определени витамини, особено мастноразтворими витамини (A, D, E и K), обаче може да се натрупа в организма и в крайна сметка да доведе до токсикоза. Някои често срещани признаци и симптоми на витаминна токсикоза включват гадене, повръщане, главоболие, увреждане на черния дроб и сърдечна аритмия“, казва д-р Сантош Кумар Агравал, директор по вътрешни болести в специализираната болница „Ятхарт“ във Фаридабад.

Хранителни добавки и токсичност: Здравословни проблеми, които се игнорират

Още: Жените над 40 години трябва да включат тези пет хранителни добавки в диетата си

Едно от най-големите притеснения е увреждането на черния дроб. Черният дроб преработва почти всичко, което консумираме, и някои добавки могат да го претоварят. Добавки като екстракт от зелен чай, кава, черен кохош, алое вера и гъби рейши са свързани с възпаление на черния дроб и дори чернодробна недостатъчност при иначе здрави хора. В някои случаи хората са се нуждаели от хоспитализация само заради „здравословните“ добавки, които са смятали за безвредни.

Лекари предупреждават: Тази популярна комбинация от добавки тихо разрушава костите ви

Увреждането на бъбреците е друг сериозен риск. Някои билки и добавки могат да увредят бъбреците, като блокират или възпалят малките филтриращи единици. Например, аристолохиновата киселина (намира се в някои традиционни лекарства), прекомерната употреба на креатин и дори сокът от нони са свързани с остра бъбречна недостатъчност. Много високи дози витамин D могат да повишат нивата на калций твърде много, което води до отлагането му в бъбреците и трайното им увреждане.

Големи проучвания показват, че редовната доза мултивитамини не предотвратява сърдечни заболявания и може да увеличи риска от рак . Дългосрочната добавка на желязо е свързана с по-висок риск от колоректален рак.