Притеснително: Гъбичка, която е резистентна на лекарства, се разпространява в болници

12 септември 2025, 19:37 часа 0 коментара
Патогенната гъбичка Candidozyma auris, която е резистентна към лекарства, се разпространява бързо в европейски болници, предаде ДПА, като цитира доклад на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC). Според него пет страни - Испания, Гърция, Италия, Румъния и Германия, са отговорни за повечето установени случаи през десетилетието.

Candidozyma auris - известна преди като Candida auris - е гъбичка, открита за първи път в Япония през 2009 г. Оттогава се е разпространила в няколко региона на света, особено в болнични заведения. Този вид гъбичка е устойчива на множество лекарства и може да причини тежки инфекции при уязвими пациенти. Способността ѝ да оцелява върху различни повърхности, медицински устройства и да се разпространява от човек на човек я прави особено трудна за контрол, отбелязват от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията в своя доклад. За разлика от коронавируса Candidozyma auris не се разпространява по въздушно-капков път.

Европейското проучване показва бързо увеличение на докладваните случаи на гъбична инфекция в ЕС и Европейското икономическо пространство. От 2013 до 2023 г. в региона са регистрирани над 4000 случая - 1346 от тях само през 2023 г. Германия е съобщила за общо 120 случая през посочения период, като 77 от тях са наблюдавани през 2023 г.

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията пише в своя доклад, че тези данни са само „върхът на айсберга“, тъй като много страни не регистрират систематично случаи на инфекция с гъбичките, отбелязва ДПА.

Източник: БТА

