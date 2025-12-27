Изненада: ЦСКА обяви втори нов - силен трансфер, без излишен шум

ЦСКА официално обяви второто си ново попълнение през зимния трансферен прозорец. "Армейците" се подсилиха с национала на Беларус Макс Ебонг, който се подвизава в средата на терена. Халфът ще носи фланелка с №10 на гърба. От ръководството на столичния гранд написаха, че 26-годишният футболист е преминал успешно медицинските прегледи и е подписал договор за срок от три години. Ебонг пристига в Борисовата градина от казахстанския клуб Астана.

Той е роден през 1999 година във Витебск, Беларус. Стартира футболния си път в школата на Шахтьор Солигорск, а на 19-годишна възраст дебютира за мъжкия отбор на клуба. През 2020 г. преминава в Астана, където записва общо 177 двубоя, отбелязва 11 гола и дава 26 асистенции.

Макс Ебонг преминава през всички възрастови формации на националния отбор на Беларус, преди да дебютира за представителния тим, за който до момента има 54 мача и 5 гола. Той е вторият футболист от Беларус в настоящия състав на „армейците“ след вратаря Фьодор Лапоухов. Любопитно е, че за сделката с Ебонг не се писа нищо по медиите у нас.

До момента ЦСКА официално обяви колумбийския флангови футболист Алехандро Пиедраита. По медийна информация и друг играч от Южна Америка може да бъде считан за уреден. Става въпрос за бразилско крило Лео Перейра. Очаква се "червените" да платят 800 000 евро на Регатас за офанзивния играч.

