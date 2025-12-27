Сити се измъчи със слабак, но гол красавец изстреля "гражданите" на върха във Висшата лига

Манчестър Сити постигна важен успех с 2:1 над Нотингам Форест при визитата си на "Сити Граунд" в двубой от 18-ия кръг на Висшата лига. В герой за "гражданите" се превърна Раян Шерки, който блесна с асистенция към Тижани Райднерс и победен гол в заключителната фаза. За Нотингам точен бе Омари Хътчинсън, завършил скорострелна контраатака. Така отборът на Пеп Гуардиола временно оглави класирането с 40 точки - 1 пред Арсенал, който е с мач по-малко. Тимът на Шон Дайш заема 17-ата позиция с 18 пункта.

Сити изстрада успех над Нотингам

Домакините влязоха много добре в мача и показаха, че ще се борят с наглед по-класния си противник. В седмата минута намиращият се на изгодна позиция Гибс-Уайт не успя да засече топката при хубаво центриране на Хъдсън-Одой. Гостите отвърнаха с неточен изстрел на Шерки. До почивката властваше тактическото надиграване между Гуардиола и Шон Дайш.

През втората част имаше значително повече интересни положения. Още в самото начало Шерки пусна пронизващ отбраната пас към Райндерс, който откри резултата с първия точен удар в срещата. В следващото нападение направилият асистенция халф уцели греда. В 54-тата минута Форест организирал скорострелна контраатака. Гибс-Уайт спечели много терен и даде началото на нападението. Игор Жезус центрира към Хътчинсън, който бе оставен непокрит и засече за 1:1.

Последва натиск на домакините, при който Донарума и защитата пред него се справиха. В 72-рата минута Виктор спря Фоудън. Стражът обаче нямаше какво да направи в 83-тата минута, когато топката след корнер стигна до Раян Шерки. Техничният полузащитник отправи красив и силен шут за 1:2. До последния съдийски сигнал Савиньо направи пропуск.

