Спорт:

Сити се измъчи със слабак, но гол красавец изстреля "гражданите" на върха във Висшата лига

27 декември 2025, 16:23 часа 243 прочитания 0 коментара
Сити се измъчи със слабак, но гол красавец изстреля "гражданите" на върха във Висшата лига

Манчестър Сити постигна важен успех с 2:1 над Нотингам Форест при визитата си на "Сити Граунд" в двубой от 18-ия кръг на Висшата лига. В герой за "гражданите" се превърна Раян Шерки, който блесна с асистенция към Тижани Райднерс и победен гол в заключителната фаза. За Нотингам точен бе Омари Хътчинсън, завършил скорострелна контраатака. Така отборът на Пеп Гуардиола временно оглави класирането с 40 точки - 1 пред Арсенал, който е с мач по-малко. Тимът на Шон Дайш заема 17-ата позиция с 18 пункта.

Сити изстрада успех над Нотингам

Домакините влязоха много добре в мача и показаха, че ще се борят с наглед по-класния си противник. В седмата минута намиращият се на изгодна позиция Гибс-Уайт не успя да засече топката при хубаво центриране на Хъдсън-Одой. Гостите отвърнаха с неточен изстрел на Шерки. До почивката властваше тактическото надиграване между Гуардиола и Шон Дайш.

През втората част имаше значително повече интересни положения. Още в самото начало Шерки пусна пронизващ отбраната пас към Райндерс, който откри резултата с първия точен удар в срещата. В следващото нападение направилият асистенция халф уцели греда. В 54-тата минута Форест организирал скорострелна контраатака. Гибс-Уайт спечели много терен и даде началото на нападението. Игор Жезус центрира към Хътчинсън, който бе оставен непокрит и засече за 1:1.

Последва натиск на домакините, при който Донарума и защитата пред него се справиха. В 72-рата минута Виктор спря Фоудън. Стражът обаче нямаше какво да направи в 83-тата минута, когато топката след корнер стигна до Раян Шерки. Техничният полузащитник отправи красив и силен шут за 1:2. До последния съдийски сигнал Савиньо направи пропуск.

ОЩЕ: Лудото 8-голово шоу на Боксинг дей, което остава завинаги в историята на Висшата лига (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Манчестър Сити Висша лига Нотингам Форест
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес