"Пукат" ли ви коленете? Ето какво значи това и кога да посетите лекар

Сутринта е тиха. Обувате си обувките, излизате навън и започвате енергична сутрешна разходка. Но още с първите няколко крачки го чувате – слаб скърцащ шум, почти като хрускане на чакъл под краката ви, с тази разлика, че... звукът идва от коляното ви. Когато се замисляте, си спомняте, че сте забелязали подобен шум, докато се качвахте по стълбите миналата седмица. Спирате, правите няколко бързи разтягания и продължавате да вървите. Но скърцащият звук бързо се връща.

Още: Защо проблемите с коляното се засилват с напредване на възрастта?

Следва вълна от страх: Има ли нещо нередно с коляното ми? Това кост върху кост ли е? Дали не получавам артрит?

Това е често срещано явление при хора от всички възрасти. Преди да натиснете бутона за паника, нека разгледаме какво всъщност може да означават тези шумни колена – известни в медицинската терминология като "крепитация на коляното".

Какво е крепитация на коляното? Колко често се среща?

Снимка: iStock

Крепитацията на коляното се отнася до чуваемите пукащи, скърцащи или триещи звуци, които се появяват, когато сгъвате или изправяте коляното си. Може да ги чуете, когато се качвате по стълби, ставате от стол или дори просто когато вървите.

Изненадващо е, но специалистите не знаят какво всъщност причинява крепитацията на коляното. Теориите предполагат, че тези шумове в колянната става могат да се дължат на увреден коленен хрущял, сухожилия, които се движат върху костите, или на избухването на нормални газови мехурчета в течността около коляното.

Още: Внезапна болка в коляното: Как да разберете дали е сериозно

Но настоящите научни доказателства са недостатъчни, за да се определи с увереност произходът на този често срещан симптом. Скорошен анализ на 103 проучвания на крепитацията на коляното (включващи 36 439 души) установи, че 41% от хората в общата популация имат шумни колена, пише "Science Alert". Съществува общоприетото схващане, че този пукащ, скърцащ или триещ шум е признак за увредено или артритно коляно. Въпреки това 36% от хората, които не изпитват болка и никога не са имали травма на коляното, също имат крепитация на коляното.

Така че това е често срещано явление сред населението, включително сред хора, които изобщо нямат проблеми с коляното.

Дали е ранен признак за артрит?

Снимка: iStock

Крепитацията в коленете може да предизвика тревога и да накара хората да се страхуват да правят упражнения и да използват коленете си. Хората често питат: "Причинявам ли допълнителни увреждания на коленете си? Означава ли това, че ще развия артрит?

Шумните колене са по-чести при възрастните хора с артрит: 81% от хората с остеоартрит имат крепитация в коленете.

Още: Лекар: Събуждане с болки в коляното - какво се опитва да ви каже тялото ви

Крепитацията в коленете обаче не винаги е признак за предстоящи проблеми с коленете и не трябва да ви спира да правите упражнения и да използвате коленете си. В проучване с 3495 възрастни хора (средна възраст 61 години) две трети от хората, които са съобщили, че "винаги" имат крепитация в коленете, не са развили симптоматичен остеоартрит през следващите четири години.

Снимка: iStock

Ако сте по-млад възрастен с предишна травма на коляното, ситуацията е почти същата: крепитацията в коляното все още е често срещана, особено след травма на коляното, но не винаги е признак за скрити проблеми. Друго проучване обхваща 112 млади възрастни (средна възраст 28 години), които са имали предишна травма на коляното, наложила операция. Проучването установява, че тези с крепитация в коляното са два пъти по-склонни да имат увреждане на хрущяла (особено в областта на колянната капачка) през първата година след операцията. Въпреки това, наличието на крепитация в коляното не означава по-лоши резултати в бъдеще.

Още: Увреден менискус на коляното: Симптоми и възможности за лечение

Изглежда, че макар хората с крепитация в коленете да изпитват по-силна болка и симптоми в ранните етапи след травма на коляното, това не води до по-лошо възстановяване или по-висока честота на остеоартрит в дългосрочен план.

Какво да правя с шумните си колене?

Снимка: iStock

Тъй като шумните колена са често срещани при хора без болка в коленете, травми или артрит, по принцип не бива да се притеснявате. Да, коленете ви може да събудят бебето ви, когато се отдалечавате от креватчето му, и може би в тихото студио за йога вниманието ще се насочи към коленете ви, но като цяло, ако не ви боли, няма за какво да се притеснявате.

Още: Болка в коляното при сгъване: причини, симптоми и методи на лечение

За съжаление, няма ефективно лечение за крепитацията на коленете. Най-добрият съвет е да продължавате да правите нещата, които помагат за подобряване на цялостното здраве на коленете: редовни упражнения, както аеробни, така и с тежести, и постигане и поддържане на здравословно телесно тегло.

Просто бъдете предпазливи при търсенето на информация в интернет, тъй като повече от половината от съветите, които се предлагат в интернет за пукането на коленете, не са подкрепени от научни изследвания.

Кога трябва да се притеснявате?

Снимка: iStock

Още: Симптоми и лечение на вода в коляното

Въпреки че крепитацията в коляното често е доброкачествена, има случаи, в които е добре да се консултирате с вашия лекар. Това включва случаите, в които шумът в коленете ви е:

придружен от болка, подуване, нестабилност или блокиране

свързан с други признаци на артрит, като скованост, зачервяване или намалена подвижност.

В такива случаи лекарят може да препоръча физикално изследване, за да провери структурите в и около колянната става и да оцени влиянието на симптомите върху качеството ви на живот и участието ви в различни дейности. Лекарят може да препоръча:

физиотерапия и упражнения за укрепване на поддържащите мускули

консултация с диетолог за съвети относно контрола на теглото

противовъзпалителни лекарства

Още: Внезапна болка в коляното: 6 възможни причини и препоръки от лекар

Най-важното е, че само скърцащите колена, без други симптоми, обикновено не са повод за безпокойство. Затова, обуйте си обувките и продължавайте да се движите, съветват от "Science Alert".