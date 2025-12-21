И Рома е на колене: Спалети върна Ювентус в битката за титлата в Серия А!

Италианският гранд Ювентус започва да напипва правилния ритъм под ръководството на Лучано Спалети! "Бианконерите" победиха един от силните отбори в шампионата Рома с 2:1 като домакин в дербито от 16-ия кръг на Серия А. Попаденията отбелязаха Франсиско Консейсао и Лоис Опенда, а Юве записа шеста победа в последните си седем мача във всички турнири, доближавайки се долидерите в класирането в италианското първенство.

Ювентус победи Рома

Консейсао даде аванс на Ювентус точно преди почивката. През втората част Рома опита да отговори с няколко смени, но нищо не даде резултат. В 70-ата минута МакКени успя да намери Опенда, който вкара за 2:0. До края Юве опази преднината си и записа ключова победа над пряк конкурент. Всъщност Юве вече има 29 точки в подреждането, заемайки пето място, като се намира на само една точка от четвъртия Рома и на четири от лидера Интер, който в неделя гостува на Аталанта.

𝐉𝐔𝐕𝐄 𝐀𝐑𝐄 𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐓𝐈𝐓𝐋𝐄 𝐑𝐀𝐂𝐄 🏎️



First Serie A goal for Loïs Openda 🥇



Serie A 🇮🇹

1️⃣ Inter 15-33 (+20)

2️⃣ Milan 15-32 (+11)

3️⃣ Napoli 15-31 (+9)

4️⃣ Roma 16-30 (+7)

5️⃣ Juventus 16-29 (+6) pic.twitter.com/QhYHw1CmgO — 433 (@433) December 20, 2025

Рома допусна трета шампионатна загуба в последните си четири мача и изостана от челното място, но е достатъчно близо, за да гони лидерите. В следващия кръг "вълците" домакинстват на 16-ия Дженоа, а хората на Спалети гостуват на 19-ия в подреждането Пиза.

Още спортни новини четете в Actualno.com!