Войната в Украйна:

И Рома е на колене: Спалети върна Ювентус в битката за титлата в Серия А!

21 декември 2025, 00:20 часа 230 прочитания 0 коментара
И Рома е на колене: Спалети върна Ювентус в битката за титлата в Серия А!

Италианският гранд Ювентус започва да напипва правилния ритъм под ръководството на Лучано Спалети! "Бианконерите" победиха един от силните отбори в шампионата Рома с 2:1 като домакин в дербито от 16-ия кръг на Серия А. Попаденията отбелязаха Франсиско Консейсао и Лоис Опенда, а Юве записа шеста победа в последните си седем мача във всички турнири, доближавайки се долидерите в класирането в италианското първенство.

Ювентус победи Рома

Консейсао даде аванс на Ювентус точно преди почивката. През втората част Рома опита да отговори с няколко смени, но нищо не даде резултат. В 70-ата минута МакКени успя да намери Опенда, който вкара за 2:0. До края Юве опази преднината си и записа ключова победа над пряк конкурент. Всъщност Юве вече има 29 точки в подреждането, заемайки пето място, като се намира на само една точка от четвъртия Рома и на четири от лидера Интер, който в неделя гостува на Аталанта.

Рома допусна трета шампионатна загуба в последните си четири мача и изостана от челното място, но е достатъчно близо, за да гони лидерите. В следващия кръг "вълците" домакинстват на 16-ия Дженоа, а хората на Спалети гостуват на 19-ия в подреждането Пиза.

Още спортни новини четете в Actualno.com!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Ювентус Рома Серия А
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес