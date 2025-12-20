Спорт:

Реал пречупи Севиля след дузпа и червен картон, за да се залепи плътно зад Барса

20 декември 2025, 23:58 часа 398 прочитания 0 коментара
Испанският колос Реал Мадрид победи тима на Севиля с 2:0 като домакин в среща от 17-ия кръга на Ла Лига. "Кралете" записаха втора поредна шампионатна победа след голове на Джуд Белингам и Килиан Мбапе, като андалусийци опитаха да се противопоставят на "Сантяго Бернабеу", но без успех, като завършиха срещата с човек по-малко. Победата доближи "белия балет" на само една точка от лидера и действащ шампион Барселона.

Белингам и Мбапе донесоха победа на Реал Мадрид над Севиля

Реал откри резултата в 38-ата минута, когато Родриго намери Белингам, а той успя да се разпише. След почивката Севиля опита да се върне в мача, но в средата на полувремето остана с човек по-малко. Маркао получи втори жълт картон и бе изгонен. В 86-ата минута Реал получи и дузпа, а Килиан Мбапе бе точен от бялата точка, за да оформи крайния резултат. С гола Мбапе изравни рекорда на Кристиано Роналдо от 2013 г., когато вкара 58 гола за Реал за една календарна година.

Джуд Белингам

В класирането Реал има 42 точки - на пункт зад Барселона, който в неделя гостува на Виляреал. Севиля пък е девети с 20 точки. В следващия кръг хората на Шаби Алонсо домакинстват на Бетис, а Севиля пък посреща Леванте.

