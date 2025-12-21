Дузпа върна Арсенал на върха във Висшата лига

Английският гранд Арсенал успя да победи Евертън с минималното 1:0 като гост в среща от 17-ия кръг на Висшата лига. Дузпа през първото полувреме донесе победата на "топчиите", като точен от бялата точка бе Виктор Гьокереш. А победата изкачи Арсенал отново на върха в класирането в Премиър лийг, след като по-рано Манчестър Сити окупира първото място за няколко часа след победата си над Уест Хям.

Арсенал победи Евертън с гол на Гьокереш от дузпа

Арсенал доминираше през целия двубой, като успя да вкара гол в 27-ата минута. До края обаче хората на Микел Артета така и не успяха да си подсигурят успеха с второ попадение, като трябваше да бъдат внимателни във всеки един момент до последния съдийски сигнал. Така тимът отново не бе докрай убедителен, след като много късен автогол в миналия кръг му донесе трите точки срещу Уулвс.

Арсенал постигна 12-ата си победа от началото на сезона в Премиър лийг, като оглавява класирането с 39 точки - с два пункта пред Ман Сити, който разби Уест Хям след ново шоу на Ерлинг Холанд и отнесен рекорд на Кристиано Роналдо. Евертън пък остава на 10-то място с 24 точки, допускайки втора поредна загуба след тази от Челси в миналия кръг.

За Арсенал предстои домакинство на Брайтън, а Евертън ще гостува на Бърнли. Иначе действащият шампион на Англия Ливърпул също остава близо до върха - след драматична победа над Тотнъм.