САЩ: Имаме достатъчно оръжейни запаси за операцията в Иран

САЩ имат достатъчно оръжейни запаси, с които да посрещнат нуждите на военната си операция в Иран, заяви днес говорителката на Белия дом Каролайн Левит, цитиран от Ройтерс. Тя пояснява, че предстои американският президент Доналд Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет да се срещнат с фирми от отбранителната индустрия. „От четири до шест седмици трябва да завършите операциите в Иран“, добави тя, като се създаде, че „САЩ се движи уверено към установяването на пълен контрол върху иранското външно пространство“.

Цената на войната

По-рано днес стана ясно, че Вашингтон харчи по 900 млн. долара на ден за войната срещу Иран. Данните бяха изнесени в анализ на Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон. Според организацията за първите 100 часа от войната общата стойност на парите, похарчени от Белия дом в борбата с аятоласите, се равнява на колосалната сума от 3,7 млрд. долара. Големите харчове са отишли предимно за боеприпаси и поддръжката на високотехнологични оръжия.

Изследователи от Центъра коментират, че едва 891,4 млн. долара дневно са били предвидени в бюджета на Пентагона за разгарящия се конфликт, който се очаква да продължи поне 100 дни. Останалите пари са били допълнителен разход. Това означава, че президентът Тръмп ще бъде принуден да поиска допълнително финансиране от Конгреса. “Ако републиканската администрация се обърне към Конгреса, вероятно ще бъде изправена пред първото си голямо политическо препятствие от началото на войната, защото ще се даде възможност на опозицията да се противопостави на военните действия”, се казва в анализа.

От центъра подчертават, че Доналд Тръмп е изправен и пред големи имиджови щети, тъй като започналият конфликт с Иран е в разрез с обещаната от него по-рано политика “Америка на първо място”. На тази идея се уповава твърдият му електорат, който вече започва да се разделя по отношение на решенията на Белия дом. Освен това повишаващата се цена на живот и инфлацията допълнително биха уронили престижа на републиканската администрация, точно преди наближаващите междинни избори за конгресмени и сенатори през ноември. Също така от анализа става ясно, че от 28 февруари досега САЩ са използвали над 2000 боеприпаса. Изследователите пресмятат, че възстановяването на тези запаси ще струва 3,1 млрд. долара, което ще увеличи военните разходи средно със 758 млн. долара на ден, предава 24 часа.

Изглежда, тези числа не притесняват Белия дом, който все по-твърдо отстоява позицията, че борбата с Ислямската република ще продължи до пълна победа. “Няма да има друго споразумение с Иран освен безусловна капитулация! След това и изборът на приемлив лидер или лидери, ние и много от нашите прекрасни и много смели съюзници ще работим неуморно, за да върнем Иран обратно от ръба на унищожението”, заяви Тръмп. По-рано той изяви готовност да участва в избора на нов аятолах и загатна, че обмисля няколко лица, които биха се справили добре със задачата. В същото време Тръмп отхвърли спрягания за поста син на Али Хаменей - Моджтаба, като го нарече “неприемлив”.

“Сега се надяват на сина. Причината, поради която баща му не го искаше за наследник, е, че е некомпетентен. Искаме добър лидер за Иран, не някой, който ще възстанови режима и след 10 години да бъдем принудени пак да се воюваме”, обясни американският президент. В същото време той отхвърли предупреждението на иранския външен министър Абас Арагчи, че Техеран е готов за наземна инвазия от страна на САЩ. Нарече го безсмислен коментар и предупреди, че атаките на САЩ срещу Ислямската република ще се засилят през следващите дни. “Инвазията е загуба на време. Те вече загубиха флота си и всичко друго, което можеше да загубят”, посочи Тръмп. В опит да склони иранските сили да свалят оръжието си, президентът им обеща имунитет. Освен това ги призова да помогнат за възстановяването на страната си. Ако откажат, по думите на президента те ще се изправят пред “гарантирана смърт”.

Според “Вашингтон пост” Русия споделя разузнавателна информация с Иран, за да помогне на Техеран да атакува американски военни кораби и самолети в Близкия изток. Изданието се позовава на трима служители на разузнаването, които твърдят, че Кремъл е предал информация за местонахождението на няколко американски активи от началото на войната в събота. В четвъртък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Иран не е поискал военна подкрепа от Русия, откакто САЩ и Израел започнаха въздушните си удари в събота.

Същевременно испанският премиер Педро Санчес повтори критиките си към войната, определяйки конфликта като “изключителна грешка”. Санчес добави, че войната “не е в съответствие с международното право”. “Съюзнически държави е добре да си помагат, когато другият е прав, но също така да им се казва кога грешат или допускат грешка, както е в случая”, каза той. Тръмп отправи остри нападки към правителството на Санчес във вторник, наричайки Испания “ужасен” съюзник и заплашвайки да прекрати всякаква търговия със страната.

Белият дом за помощта на Русия за Иран

Белият дом коментира и съобщенията, че Русия помага на Иран да атакува американските сили, като споделя разузнавателна информация, предаде Clash Report. На въпрос на репортер дали президентът Тръмп е обсъждал този въпрос с руския президент Владимир Путин, прессекретарят Каролайн Левит заяви, че подобни въпроси трябва да бъдат коментирани от самия държавен глава.

„Вижте, това е по-подходящ въпрос за самия президент. Но това, което мога да кажа, е, че ние не коментираме доклади на разузнаването, които са изтекли в пресата. Дали това се е случило или не, честно казано, няма значение, защото президентът Тръмп и американските военни буквално смазват един нелоялен ирански терористичен режим в момента“, каза тя.

Левит обясни и какво означават думите на Тръмп за „безусловната капитулация“ на Иран. Според нея „безусловната капитулация“ на Техеран означава, че самият президент на САЩ ще реши кога Иран вече не представлява заплаха.