Спорт:

Хаос по летищата: Близо 14 000 полета са отменени заради войната в Иран

06 март 2026, 22:32 часа 455 прочитания 0 коментара
Хаос по летищата: Близо 14 000 полета са отменени заради войната в Иран

Стотици хиляди пътници са блокирани в Близкия изток след отмяната на хиляди полети, докато войната бушува в региона. Близо 14 000 полета, планирани да излитат от големи летища в 10 държави, са отменени, откакто САЩ и Израел удариха Иран на 28 февруари, показват данни на Flightradar24, цитирани от Си Ен Ен.

Още: Франция, Италия, Великобритания и Германия ще отговорят заедно при военна ескалация

Данните за полетите рисуват сурова картина на празни полетни траектории в обикновено натовареното небе. Няколко летища и авиокомпании в Персийския залив напълно са преустановили нормалните си операции. Към 6 март 10 държави са затворили изцяло или частично въздушното си пространство в даден момент след ударите, според Flightradar24.

Още: Германия предупреди за нова миграционна вълна към Европа

Международното летище Дубай в Обединените арабски емирства – един от най-натоварените въздушни центрове в света, свързващ 291 дестинации, е намалило 85% от редовните си полети от 28 февруари насам. Само през февруари летището е обслужило 4,9 милиона души според Официалния авиационен справочник.

Още: Марк Рюте: Ударите срещу Иран могат да отслабят способностите на Русия да воюва в Украйна

Полети са отменени с висока честота и на други летища в региона, включително около 90% от полетите от Шарджа, емирство, граничещо с Дубай, както и 94% от Доха, Катар. Въпреки продължаващата несигурност в региона, някои летища започнаха да възобновяват полетите в сряда, включително Дубай, Абу Даби и международното летище „Крал Халид“ близо до Рияд, Саудитска Арабия.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
отменени полети война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес