Има ли заплаха за България: Димитър Къцарков за войната в Иран (ВИДЕО)

Заплашена ли е България от войната на Израел и САЩ срещу Иран? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори Димитър Къцарков, анализатор, експерт по международни отношения и хебраист. Повод за въпроса бяха думите на служебния военен министър Атанас Запрянов след изстрелването от Иран на балистична ракета към Турция, прехваната и свалена от силите на НАТО: “Нашата оценка, че няма заплаха за България, е коренно променена“. Ето какво отговори експертът: “Все още смятам, че няма директна пряка опасност за България, но на този етап трябва да видим какви ходове ще предприеме нашият най-голям и пряк съсед Турция.

Още: "Нашата оценка, че няма заплаха за България, е коренно променена": Военният министър със спешни мерки след балистичните ракети над Турция*

Тъй като започват да излизат информации, че се мобилизират турски военни на границата с Иран. Те имат голяма граница помежду си.

Ще се включат ли по-активно арабските държави

Общо взето очаква се да видим какво ще направи турската държава. На този етап получаваме смесена информация. Да, говори се, че има някакви желания турската държава да следи отблизо конфликта.

Виждаме, че все по-активно арабските държави се събират. И това е големият въпрос, който тежи, е дали арабските държави ще се включат по-активно. Защото засега те дефанзивно помагат и защитават себе си.

Още: Заради Близкия изток: Повечето партии в парламента призоваха Йотова да свика КСНС (ВИДЕО)

Искам да припомня, че стотици ракети бяха изсреляни и по Обединените арабски емирства (ОАЕ), и бяха свалени. Имаше няколко смъртни случая. Това, което имаме като най-прясна информация е, че броят на жертвите в Иран се увеличава, вече е над 1000 души.

Отслабва ли ударната сила на Иран

Снимка Getty Images

Конфликтът запазва интензитета си, макар и с намалени балистични способности на Иран вече. Усеща се, тъй като прецизираните атаки започнаха да намаляват значително.

Още: САЩ подготвят въстание в Иран, ЦРУ въоръжава кюрдите

А тези, които са на Израел и САЩ атаките, се твърди, че са много конкретни и над 1700 системи на Иран са изкарани извън строя. Вижте, ние още 2025 г., по време на 12-дневната война видяхме как с всеки изминал ден способността на Иран да изстрелва ракети намаляваше.

Сега обаче нещата са сериозни. Операцията се води от двете държави много силно. И тук трябва да видим дали този интензитет на иранските ракети ще намалява, ще намалява до момент, в който може би ще видим кое ще бъде новото ръководство, новият аятолах и дали ще се стигне до някакъв дипломатически разговор на някакъв етап.“

Още: Сухопътна война срещу Иран: Сценарият, който може да се превърне в катастрофа за САЩ

Кой ще наследи убития аятолах Али Хаменей, дали синът му Моджтаба, или друг, заплашени ли сме от ядрен апокалипсис, заради ядрените запаси на Иран и ще се намесят ли в конфликта страни като Русия, Китай и Северна Корея, ще научите от видеоматериала.