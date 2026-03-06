Любопитно:

Иранският посланик: Изобщо не виждаме България като цел за нападение

06 март 2026, 22:52 часа 325 прочитания 0 коментара
Иранският посланик: Изобщо не виждаме България като цел за нападение

"Нашият поглед към България не е враждебен, изобщо не виждаме вашата страна като цел за нападение", заяви посланикът на Ислямска Република Иран Н. Пр. Али Реза Ирваш в специално интервю пред БНР.

"Всичките ни усилия са в посоката на задълбочаване на приятелството ни с България. Доколкото в България има притеснения и тревоги у хората, мога да ви кажа, че иранският народ ни най-малко не мисли враждебно за българите. А когато ние кажем, че търсим дълбоки приятелски отношения с България, то е от дъното на душата ни. Всяването на страх в сърцата на българския народ е оръжие, което нашите врагове използват, за да ни разделят", категоричен е дипломатът.

На въпроса какви гаранции може да даде посланик Ирваш, че някоя заблудена иранска ракета няма да прелети към България, той заяви: "Аз съм посланик, не мога да предскажа бъдещето, но мога да кажа, че онези, които водят военни действия в Иран, полагат усилия това да не се случи. Вместо да се мисли върху тази тема, трябва да отстраним неоснователното присъстивие на американски самолети в София. Вие също имате вашия глас в световната общност и той трябва да се чуе в тази връзка за установяване на мир".

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
