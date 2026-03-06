Марк Рюте: Ударите срещу Иран могат да отслабят способностите на Русия да воюва в Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че ударите срещу Иран могат да отслабят способностите на Русия във войната си срещу Украйна. В серия от медийни участия тази седмица той се опита да увери съюзниците, че ескалиращата военна кампания на САЩ и Израел срещу Иран няма да бъде за сметка на подкрепата за Украйна. По думите му двата конфликта са свързани помежду си, а не се конкурират за внимание и ресурси.

В ексклузивно интервю за Reuters Рюте очерта позицията на НАТО по кризата с Иран, като същевременно подчерта продължаващия ангажимент на алианса към Украйна. Интервюто последва негово участие в Newsmax, където той определи Иран като „един от ключовите фактори, които подпомагат руските военни действия срещу Украйна“, особено чрез доставката на оръжия като дроновете Shahed drone.

Рюте заяви, че ударите на САЩ и Израел срещу Иран, започнали на 28 февруари, в крайна сметка могат да помогнат на отбраната на Украйна. Според него натискът върху Техеран ще отслаби възможностите на страната да изнася оръжия и нестабилност, включително към Русия. „Фактът, че сега Иран е изправен пред мощния натиск на Израел и Съединените щати, ще намали способността му да изнася хаос, включително към Русия, а оттам и към Украйна“, заяви той пред Newsmax.

Рюте подчерта, че НАТО официално не участва във военната операция срещу Иран. Въпреки това съюзниците подкрепят действията на Вашингтон и подпомагат операциите в региона. Част от страните членки предоставят логистична и отбранителна подкрепа – например Испания е разположила система Patriot missile system в Турция.

В същото време върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа Алексус Гринкевич е започнал да пренастройва военната позиция на алианса, за да отговори на заплахи като балистични ракети и дронове, идващи от региона или от други части на света. НАТО съобщи за това в изявление, публикувано на 28 февруари в платформата X.

Рюте даде пример с неотдавнашен инцидент, при който системи за противоракетна отбрана на НАТО са прихванали ракета, насочена към Турция – според него доказателство, че алиансът остава бдителен. Въпреки това Рюте подчерта, че НАТО е способна да се справи едновременно с няколко кризи: „Ние гарантираме, че можем и ще защитим всеки сантиметър от територията на НАТО.“