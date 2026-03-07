КТ "Подкрепа" иска президентът да наложи вето на измененията в Кодекса за социалното осигуряване

КТ "Подкрепа" иска президентът да наложи вето на одобрените вчера в Народното събрание изменения в Кодекса за социалното осигуряване. Според тях те са в ущърб на осигурените лица и няма да доведат до ръст в т.нар. втора пенсия. От сектора обаче контрират, че реформата се отлага от дълго време, а те са доказали, че управляват отговорно средствата.

Със законодателни промени в пенсионната система се въвеждат подфондове – динамичен, балансиран и консервативен, които ще се избират от всяко осигурено лице. Ако такъв избор не бъде направен, той ще се случва служебно по възраст. Очаква се удвояване на коефициента на заместване.

Синдикатът пита защо без приета пътна карта се гласуват промени в Кодекса за социално осигуряване и призовава президента да наложи вето. Според дружествата обаче реформата е закъсняла, а отлагането носи загубени ползи за осигурените.

Още: Атанас Кацарчев: Нямаме резерви към служебния кабинет, очакваме някой да си свърши работата

"Сега ще разчитаме на президента да наложи вето, ако счете, че трябва да налага вето. Ако не наложи вето – всеки сам ще си прецени дали да остава в частен пенсионен фонд, дали да се премести в ДОО и как да процедира с парите си. Ще дам пример със закона за бюджета – няма да приемем бюджет, защото не знаем какво ще се разберем и сме в оставка – и правителството, и НС. В същото време по отношение на пенсионната реформа те не са в оставка", обясни Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ “Подкрепа”.

"Ние всички осигурени лица сме инвестирали в голям пенсионен фонд, където няма значение на каква възраст сме – имаме един инвестиционен хоризонт. Това е голям негатив", обясни Евелина Милтенова, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Още: КТ "Подкрепа" против пенсионните мултифондове: Рискът ще е за вас, печалбата - за тях

Сред критиките на КТ "Подкрепа" е отпадането на техническия лихвен процент. „Отпусната ви е пенсия – този технически лихвен процент ви казва, че вашата пенсия ще нараства с даден процент, подобно на швейцарското правило в НОИ. Сега изчезва. Вие имате натрупани пари по партидата си. В един момент инфлацията става висока и те казват: вие имате толкова пари, не може да ви актуализираме“, каза Атанас Кацарчев.

От Комисията за финансов надзор посочват, че техническият лихвен процент се определя на база консервативни бъдещи допускания при определяне на първоначалния ѝ размер, а не за актуализацията ѝ. При действащия режим се допуска намаляване на пенсията при неблагоприятни пазарни условия. С промените се гарантира първоначалният размер, определен въз основа на натрупванията по партидата, и той не може да бъде намаляван, а само увеличаван.

Още: В стачна готовност: Държавната администрация ще спре работа, в никакъв случай не била раздута

Според синдиката размерът на таксите, които дружествата събират, е необосновано висок, но от Асоциацията на пенсионните дружества обясняват, че те ще намаляват всяка година. От следващата година всяко осигурено лице ще може веднъж годишно да прави промени както в подфонда си, така и между различните дружества или НОИ.