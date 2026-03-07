Лайфстайл:

Загинали и ранени при израелски въздушни удари в Ливан (ВИДЕО)

07 март 2026, 1:00 часа 425 прочитания 0 коментара
Израелски въздушни удари в Източен Ливан убиха най-малко девет души и раниха 17 днес, съобщи здравното министерство на Ливан. Атаките са нанесени на петия ден от боевете между Израел и подкрепяната от Иран групировка "Хизбула".

Ударите са поразили Наби Шийт в източния район Баалбек, посочи министерството, като уточни, че данните са предварителни. Спасителни екипи продължават операциите по издирване и разчистване на отломки в търсене на изчезнали.

Елин Димитров
