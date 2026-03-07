Загинали и ранени при израелски въздушни удари в Ливан (ВИДЕО)

Израелски въздушни удари в Източен Ливан убиха най-малко девет души и раниха 17 днес, съобщи здравното министерство на Ливан. Атаките са нанесени на петия ден от боевете между Израел и подкрепяната от Иран групировка "Хизбула".
This is Beirut today.— sarah (@sahouraxo) March 6, 2026
Israel is systematically wiping out entire apartment blocks in Lebanon’s capital — a historic city that has stood for more than 5,000 years.
Not military targets.
Civilian homes.
Residential buildings. pic.twitter.com/PRoO0nNV88
Ударите са поразили Наби Шийт в източния район Баалбек, посочи министерството, като уточни, че данните са предварителни. Спасителни екипи продължават операциите по издирване и разчистване на отломки в търсене на изчезнали.
This is not Iran.— sarah (@sahouraxo) February 28, 2026
This is South Lebanon.
While Israel strikes Iran, Israeli bombs are also falling on Lebanese villages, hitting civilian areas and infrastructure.
This is terrorism. pic.twitter.com/L9LcQinzE2