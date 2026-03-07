САЩ предупредиха, че Иран го чака тежка нощ, Техеран удари военна база в Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви, че през тази нощ американските сили ще проведат най-мащабните си бомбардировки в Иран. „Тази вечер ще бъде нашата най-голямата кампания. Ще нанесем най-големите щети на иранските ракетни стартови установки и на заводите, които произвеждат ракетите“, обяви той.
INTERESTING: U.S. Treasury Secretary Scott Bessent on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 6, 2026
Tonight will be our biggest bombing campaign.
We will do the most damage to the Iranian missile launchers and the factories that build the missiles. pic.twitter.com/zCYvaytdeC
Същевременно Бесент допусна да има премахване на санкциите върху руския петрол и за други страни, освен Индия. „Поради временния глобален дефицит на петрол, ние може също да премахнем санкциите върху руския петрол и за други страни“, обясни американският финансов министър.
NEW: U.S. Treasury Secretary Scott Bessent:— Clash Report (@clashreport) March 6, 2026
Due to the temporary global oil gap, we may also unsanction other Russian oil. pic.twitter.com/dvP6IIsLoQ
Централното американско командване CENTCOM обяви, че до момента са били атакувани над 3000 цели в Иран, като 43 ирански военни корабни съдове са били повредени или унищожени по време на първата фаза на войната. Същевременно САЩ бързат да заменят радар за противовъздушна отбрана за системата THAAD в Йордания. Съоръжението бе ударено с дрон от Иран.
Мехрабадското международно летище в западната част на Техеран е в пламъци след удари от Израел и САЩ.
NOW: Mehrabad International Airport in western Tehran is on fire after strikes by Israel/U.S. pic.twitter.com/HS7cDdb0it— Clash Report (@clashreport) March 6, 2026
Отговорът на Иран
Иранска балистична ракета порази военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия.
WATCH: Iranian ballistic missile strikes Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia. pic.twitter.com/oGM23nikIu— Clash Report (@clashreport) March 6, 2026
Ирански дронове нанесоха удари и по енергийната инфраструктура в Бурджесия/Басра, включително по съоръжение на Baker Hughes, нефтеното находище Румайла и летището в Басра.
Iranian drone strikes hit energy infrastructure in Burjesia/Basra, including a Baker Hughes facility, the Rumaila oil field, and Basra airport. pic.twitter.com/CeeHpKKFSk— Clash Report (@clashreport) March 6, 2026
Според съобщения, ирански дронове и ракети са поразили и базата Виктория (Camp Victory) на американската армия близо до международното летище в Багдад, задействайки противовъздушната отбрана и предизвиквайки пожари.
Iranian drones and rockets reportedly hit U.S. military's Victoria Base (Camp Victory) near Baghdad International Airport, triggering air defenses and causing fires. pic.twitter.com/7ONImmgnB4— Clash Report (@clashreport) March 6, 2026
Иранският президент Пезешкиан отхвърли твърденията, че Иран е атакувал Азербайджан, като определи докладите за „водени от врага слухове, насочени към увреждане на братските отношения между съсед Държавната иранска агенция „Фарс“ също защити тази позиция, позовавайки се на ирански източник от областта на сигурността. „Ако искахме да нападнем Азербайджан, не бихме го направили с малък дрон“, се казва в позицията.
Пезешкиан говорил с Путин
Руският президент Владимир Путин е провел телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан. Путин е изразил съболезнования по повод убийството на аятолах Али Хаменей, членове на неговото семейство и цивилни жертви. Той също е отбелязал, че поддържа постоянни контакти с лидерите на арабските държави от Персийския залив.
Саудитска Арабия е засилила директните неофициални преговори с Иран, за да се опита да намали ескалацията на нарастващия конфликт на Близкия изток и да предотврати превръщането му в по-широка война. Според агенция Bloomberg, европейски и регионални официални лица казват, че няколко страни подкрепят тези дипломатически усилия сред нарастващите напрежения и нестабилност на пазарите.
В НАТО ли е Кипър?
Британският вицепремиер Дейвид Лами допусна на два пъти сериозна грешка по време на живо телевизионно предаване. Той на два пъти каза „Кипър е част от НАТО“, въпреки че страната не е членка на Алианса.
UK Deputy PM David Lammy twice said "Cyprus is part of NATO," though the country is not a member. pic.twitter.com/ncdb1vTmF9— Clash Report (@clashreport) March 6, 2026
Националната разузнавателна служба на Ирак съобщава, че е арестувала петима предполагаеми израелски шпиони. Те са имали полски паспорти, като според Багдад са били част от шпионска клетка в страната.
Iraq’s National Security Service says it arrested five alleged Israeli spies carrying Polish passports after uncovering a suspected espionage cell in the country. pic.twitter.com/tM2Crx5Bc6— Clash Report (@clashreport) March 6, 2026
"Съдбата ни ще бъде решена от гордата иранска нация"
Иранският министър на външните работи Абас Арагчи излезе с официален призив към арабските страни в региона. „Иран и арабските братя са живели рамо до рамо в продължение на векове в дух на обич, приятелство и взаимно уважение. Американските агресори изстрелват ракети от земите на нашите арабски приятели, за да целят деца и невинни хора. Що се отнася до отговора на Иран, той неизбежно ще бъде насочен към базите на Съединените американски щати и техните институции“, написа той.
Iranian Foreign Minister Araghchi:— Clash Report (@clashreport) March 6, 2026
Iran and the Arab brothers have lived side by side for centuries in a spirit of affection, friendship, and mutual respect.
The American aggressors launch from the lands of our Arab friends to target children and the innocent.
As for Iran's… pic.twitter.com/TAroGEgymd
Говорителят на иранския парламент Мохамад Багер Галобаф пък отправи предизвикателно послание към САЩ. „Американците ще разберат, че съдбата на скъпия ни Иран, която е по-ценна от живота, ще бъде определена единствено от гордата иранска нация, а не от бандата на Епстийн“, обяви той.
Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf:— Clash Report (@clashreport) March 6, 2026
Americans will come to understand that the fate of dear Iran, which is more precious than life, will be determined solely by the proud Iranian nation, not by Epstein's gang. pic.twitter.com/PzIYKFFHc1