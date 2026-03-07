Войната в Украйна:

САЩ предупредиха, че Иран го чака тежка нощ, Техеран удари военна база в Саудитска Арабия (ВИДЕО)

07 март 2026, 1:40 часа 799 прочитания 0 коментара
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви, че през тази нощ американските сили ще проведат най-мащабните си бомбардировки в Иран. „Тази вечер ще бъде нашата най-голямата кампания. Ще нанесем най-големите щети на иранските ракетни стартови установки и на заводите, които произвеждат ракетите“, обяви той.

Същевременно Бесент допусна да има премахване на санкциите върху руския петрол и за други страни, освен Индия. „Поради временния глобален дефицит на петрол, ние може също да премахнем санкциите върху руския петрол и за други страни“, обясни американският финансов министър.

Централното американско командване CENTCOM обяви, че до момента са били атакувани над 3000 цели в Иран, като 43 ирански военни корабни съдове са били повредени или унищожени по време на първата фаза на войната. Същевременно САЩ бързат да заменят радар за противовъздушна отбрана за системата THAAD в Йордания. Съоръжението бе ударено с дрон от Иран.

Мехрабадското международно летище в западната част на Техеран е в пламъци след удари от Израел и САЩ.

Отговорът на Иран

Иранска балистична ракета порази военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия.

Ирански дронове нанесоха удари и по енергийната инфраструктура в Бурджесия/Басра, включително по съоръжение на Baker Hughes, нефтеното находище Румайла и летището в Басра.

Според съобщения, ирански дронове и ракети са поразили и базата Виктория (Camp Victory) на американската армия близо до международното летище в Багдад, задействайки противовъздушната отбрана и предизвиквайки пожари.

Иранският президент Пезешкиан отхвърли твърденията, че Иран е атакувал Азербайджан, като определи докладите за „водени от врага слухове, насочени към увреждане на братските отношения между съсед Държавната иранска агенция „Фарс“ също защити тази позиция, позовавайки се на ирански източник от областта на сигурността. „Ако искахме да нападнем Азербайджан, не бихме го направили с малък дрон“, се казва в позицията.

Пезешкиан говорил с Путин

Руският президент Владимир Путин е провел телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан. Путин е изразил съболезнования по повод убийството на аятолах Али Хаменей, членове на неговото семейство и цивилни жертви. Той също е отбелязал, че поддържа постоянни контакти с лидерите на арабските държави от Персийския залив.

Саудитска Арабия е засилила директните неофициални преговори с Иран, за да се опита да намали ескалацията на нарастващия конфликт на Близкия изток и да предотврати превръщането му в по-широка война. Според агенция Bloomberg, европейски и регионални официални лица казват, че няколко страни подкрепят тези дипломатически усилия сред нарастващите напрежения и нестабилност на пазарите.

В НАТО ли е Кипър?

Британският вицепремиер Дейвид Лами допусна на два пъти сериозна грешка по време на живо телевизионно предаване. Той на два пъти каза „Кипър е част от НАТО“, въпреки че страната не е членка на Алианса.

Националната разузнавателна служба на Ирак съобщава, че е арестувала петима предполагаеми израелски шпиони. Те са имали полски паспорти, като според Багдад са били част от шпионска клетка в страната.

"Съдбата ни ще бъде решена от гордата иранска нация"

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи излезе с официален призив към арабските страни в региона. „Иран и арабските братя са живели рамо до рамо в продължение на векове в дух на обич, приятелство и взаимно уважение. Американските агресори изстрелват ракети от земите на нашите арабски приятели, за да целят деца и невинни хора. Що се отнася до отговора на Иран, той неизбежно ще бъде насочен към базите на Съединените американски щати и техните институции“, написа той.

Говорителят на иранския парламент Мохамад Багер Галобаф пък отправи предизвикателно послание към САЩ. „Американците ще разберат, че съдбата на скъпия ни Иран, която е по-ценна от живота, ще бъде определена единствено от гордата иранска нация, а не от бандата на Епстийн“, обяви той.

