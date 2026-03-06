Напрежението между Азербайджан и Иран расте: Азерските служби предотвратиха атентати в страната

Корпусът на ислямските революционни гвардейци на Иран е подготвял терористични атаки в Азербайджан. Това съобщават местни медии, като съобщават, че Службата за държавна сигурност в Баку е предотвратила атентати, организирани от Техеран. Сред възможните цели са петролопроводът Баку–Тбилиси–Джейхан, израелското посолство в Баку и ашкеназийската синагога.

⚡️BREAKING: The IRGC was preparing terrorist attacks in Azerbaijan



According to local media, the State Security Service prevented terrorist attacks allegedly organized by the Islamic Revolutionary Guard Corps.



Possible targets included the Baku–Tbilisi–Ceyhan oil pipeline, the… pic.twitter.com/CSXsAZmvG5 — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2026

Разследващите смятат, че е било подготвяно и покушение срещу един от лидерите на еврейската общност. Службите за сигурност съобщават, че три експлозивни устройства вече са били внесени в страната, но са били неутрализирани навреме.

Напрежение между Техеран и Баку

Иран не е коментирал обвиненията. Вчера Баку съобщи за ирански дронове, насочени към летище и училище в Нахчиван. Техеран нарече това и го нарече израелска провокация.

Още: Съображения за сигурност: Азербайджан изтегля дипломатите си от Иран

Атаката вбеси президента на Азербайджан Илхам Алиев, който заяви, че Иран е извършил „терористичен акт“ срещу страната му. На 5 март, ирански дронове "камикадзе" тип "Шахед-136" осъществиха нападението. Един от тях се е взривил в района на летището в град Нахчиван в югозападната част на Азербайджан. Друг дрон се е разбил близо до училище. Децата са били евакуирани. Съобщава се за двама ранени при атаките.

Азербайджан приведе в бойна готовност армията си

Алиев обяви, че е наредил на въоръжените сили да подготвят ответни мерки, след като Баку вече обяви, че си запазва правото на такива. Освен това армията е приведена в бойна готовност първа степен.

Още: Иранският посланик: Изобщо не виждаме България като цел за нападение

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев свика извънредно заседание на Съвета за сигурност днес след като ирански дронове атакуваха в близост до летището в град Нахчиван, както и училище. След съвета той обяви, че азербайджанските въоръжени сили са поставени в повишена бойна готовност - първа степен.

Още: Иран някак успя да обвини Израел за атаката с дронове срещу Азербайджан (ВИДЕО)

Азербайджан разглежда нападенията като терористичен акт, отбеляза държавният телевизионен канал AzTV. Започнато е криминално разследване. Иран от своя страна отрича всякакво участие в инцидентите с дронове на азербайджанска територия.