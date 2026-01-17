Спаси се сам: Как магнитните бури могат да бъдат най-лесното сражение

Сериозните магнитни бури са изпитание за немалък дял от хората. Тук обаче ще представим много подробно и полезно абсолютно всичко, което ви е от първостепенно значение, за да се преборите с тях. Както и за финал ще ви разкрием начин, по който да узнаете с пълна валидност в коя част от седмицата ще ударят магнитни бури.

Кои хора се влияят зле

Различни проучвания сочат, че почти 46 % от хората имат повишена чувствителност към магнитните бури, а в последните десетилетия броят им повишава растежа си. Не всички от тях са наясно, че неразположението им, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са повлияни или подсилени от магнитните бури. При немалко хора различни видове дискомфорт стават факт ден по-рано преди започването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

Всичко обаче е преодолимо - всеки може да се приспособи и омекоти реакцията си към магнитната буря, ако придобие първокласни навици и използва различни тактики за справяне със ситуацията. Най-хубавото е, че тези навици са много хубави за вас и ще допринесат за здравето ви така, че не само когато се разразяват магнитните бури, а винаги в ежедневието да имате перфектна кондиция и всеки да се интересува как я поддържате. Затова тук ще изброим онова, което ви би било добре да знаете за магнитните бури и какви техники да прилагате, за да се преборите с тях.

Можете ли да кажете дали сте метеочувствителни?

Ако се окаже, че магнитните бури предизвикват във вас неприятни усещания, то определено вие принадлежите хората, предразположени към по-изразена чувствителност към времето и неговите промени. Дори и да е така, това не трябва да създава във вас притеснения - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Как можем да ги характеризираме? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора преживяват различни промени в психическото здраве, както и физически дискомфорт, когато има различни климатични промени. Смяната на сезоните, прекомерна влажност или прекалена сухота на въздуха, силните жеги или неприятният студ, слънчевите изригвания им влияят в по-голяма степен, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора предимно са малко по-емоционални. Понякога страдат от болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Случва им се да не заспиват добре през нощта. В повечето случаи признават, че имат намалена работоспособност, разсеяност и проблемна концентрация. Субективното усещане за задух е обичаен симптом.

Хроничните заболявания влияят не много добре на хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - със сигурност промените във времето имат негативно въздействие върху вас . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват неприятна слабост, проблеми със съня и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако разпознавате в себе си този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво различни изследователи съветват да направите по време на магнитните бури.

ТОП методи, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Какви храни да приемаме по време на магнитна буря

Какво ще има в чинията в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенно значение за вашата боеспособност срещу трудния период. Диетата, която бихме ви посъветвали да спазвате, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Слагайте на трапезата повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително подходящ вариант са печените ябълки, кайсиите, стафидите. Много добре оказват влияние на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- Ако обичате да готвите вкъщи, от варивата сега е дошъл момента за боб и леща. Тези варива действат изключително облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: По-правилният избор е да е ръжен, защото включва витамините от групата Б, които имат силно въздействие за нервната система. Отстранете от менюто белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Билковата ни аптека винаги е голяма, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите отвара от няколко билки, които влияят наистина добре.

- Закуската е нещо, което не би било добре да пропускате . Направете си нещо с булгур. Ако сложите в кашата мляко, имайте предвич, че е препоръчително нискомаслено.

- Внимавайте с месото, да се приема повече риба.

• Навиците, които са най-важни

По време на магнитните бури задължително трябва да си почивате повече. В никакъв случай не пропускайте добрия сън - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, предайте се на лукса на следобедната дрямка.

Разходките са от първостепенна важност, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е от голяма важност разходката да е дълга, но едни ведри 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. Ако не ви е до разходка и предпочитате да си стоите вкъщи, то една неизисикваща много гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Консумирайте в по-малък мащаб, или отстранете пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Ако пушите, редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и твърде солени храни.

Отложете физическите напрежения. Редуцирайте дългия престой пред телевизора, компютъра и телефона. Изключете ги поне час или два преди да заспите.

Половин таблетка аспирин, освен ако не дразни стомаха ви, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в стратегията ви.

Можете да въведете в ежедневните грижи за себе си контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в банята.

По-хубаво е да намалите поглъщането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки са абсолютно забранени. Кофеинът пречи по време на магнитните бури, тъй като едва ли ви е необходима превъзбудата, която предизвиква.

Предприемането на важни начинание не е препоръчително и не прекалявайте с шофирането.

Информацията за бурите - ето тук

Силно вероятно е да сте открили, че в социалните мрежи е наситено с гръмотевични съобщения за магнитни бури. За съжаление обаче голяма част от тях не отговарят на истината. Всъщност истината е, че има един-единствен метод да се осведомите прецизно за бурите - може да се открие и абсолютно достоверен на страницата на НИМХ на БАН.

