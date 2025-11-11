Любопитно:

Прегазилият кучето Мая хирург е отстранен от ВМА до приключване на разследването

11 ноември 2025, 20:50 часа 618 прочитания 0 коментара

Гръдният хирург д-р Ненад Цоневски, който беше уловен от охранителна камера как прегазва (изглежда умишлено) бездомното куче Мая в квартал "Разсадника" в София, е отстранен от работа. Това съобщи ВМА в официалния си сайт. Отстраняването важи до завършване на разследването срещу Неновски.

Извършеното от Неновски е наказуемо според Наказателния кодекс - по член 325б. Според текста на закона, "който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години и с глоба от 1000 до 5000 лева". Възможно е обаче наказанието да е по-тежко - 2 до 8 години затвор и глоба от 2000 до 10 000 лева, ако увреждането/смъртта са причинени "по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост".

"Д-р Ненад Цоневски няма да упражнява служебна дейност до приключване на всички действия. ВМА не толерира проявите на агресия и призивите за насилие, независимо към кого са насочени", пише в съобщението.

В обявлението обаче пише още и следното: "ВМА като институция има компетентност да се произнесе относно професионалните качества на д-р Ненад Цоневски, не за личните му такива". Пред Actualno.com Ива Йонкова, един от жителите на квартала, опитали да помогнат на оскатеното до смърт животно, сподели следното: "Мая беше кучето на квартала, той дори не я познаваше. Мая живее в квартала от около 14 години и отдавна е приета за кучето на блока. Аз живея тук от края на 2019 година, а Мая живее тук от 13 години. Тя живееше на строежа заедно с работниците… После всички я припознахме и започнахме да се грижим за нея. Изключително умно куче, изключително дружелюбно куче. Абсолютно никога не е подгонила никой. Тя играеше с всички деца, разхождаше се всеки ден с мен и моето куче"

