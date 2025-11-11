Да се спрат правата на прегазилия кучето Мая лекар: Искане до БЛС, Actualno.com е посочен сред гарантите за прозрачност

Официален сигнал за грубо нарушение на медицинската етика, човешка емпатия и законови принципи от медицинско лице от ВМА е изпратил гражданин до Българския лекарски съюз. В изпратено до медиите писмо, г-н Сашо Попоски от Пловдив изразява възмущението си и изтъква мотивите за сигнала си. Подателят се позовава на медийни материали, сред които е и статията на Actualno.com, озаглавена "Не заслужава да бъде доктор": Хирург от ВМА е обвинен, че умишлено е прегазил куче (ВИДЕО, 18+)

Ето какво се казва в сигнала до етичната комисия на БЛС:

Уважаеми членове на Комисията,

Пиша ви в състояние на огромно възмущение, тревога и искрена човешка болка, породени от случай, който няма как да остави безразличен нито един човек с елементарно чувство за морал.

Още: Прегазилият кучето Мая хирург е отстранен от ВМА до приключване на разследването

Тук не говорим за административна грешка, пропуск в документация или спор между колеги. Говорим за активно причиняване на страдание и отказ от помощ от страна на човек, който носи символа „лекар“.

1. Фактическа основа – цитирана от националните медии

На 10 ноември 2025 г. БНТ съобщи, че медицинско лице, „по неофициална информация – лекар от ВМА“, е прегазило животно и „не се е опитал да помогне на животното“.

На същата дата Actualno.com публикува, че „хирург от ВМА е обвинен, че умишлено е прегазил 14-годишно куче“.

Още: "Ужасен разпад на съвестта. Какво общество сме?"

В материал на в. Труд е цитирано пряко изявление от лицето:

„10 години се боря за кариерата си в София, моля да не се дава гласност.“

Това НЕ са слухове.

Това са публикувани факти от три независими национални източника.

2. Нарушение на етичния кодекс на БЛС

Случаят представлява тежко нарушение на основните принципи на Етичния кодекс на БЛС, включително:

Член 3 – „Лекарят пази човешкото достойнство“

Къде е човешкото достойнство, когато някой съзнателно причинява смърт или страдание и отказва помощ?

Още: "Мина нарочно през кучето": Жители на столичен квартал излизат на протест, написаха "Убиец" на паркинга му

Член 4 – „Лекарят следва принципите на човечност и милосърдие“

Точно тези принципи са нарушени в най-чистата им форма.

Член 39 – „Лекарят оказва помощ в спешни случаи“

Инцидент с тежко пострадало живо същество е спешен случай.

Отказът от помощ е нарушение.

3. Нарушение на закона

Според чл. 325б, ал. 1 от Наказателния кодекс:

„Който прояви жестокост към животно или му причини болка и страдание по особено мъчителен начин… се наказва.“

Тук има:

причиняване на страдание

отказ от помощ

опит да се прикрие случаят

4. Психологически аспект

Всеки човек, който не реагира на страдание — независимо дали е животно или човек — проявява:

емоционално безразличие

липса на емпатия

отсъствие на морален контрол

Това са противопоказания за професия „лекар“, където емпатията е основен инструмент на работа.

Ако човек не реагира на болка – той не може да лекува.

5. Моралният аргумент – най-важният

Лекарската професия е призвание, не просто работа.

Да бъдеш лекар означава да бъдеш пазител на живота.

Как можем да вярваме, че човек, който съзнателно или безразсъдно причинява смърт или страдание на невинно същество и не проявява нито грам състрадание, ще прояви грижа към пациент в критичен момент?

Още: В памет на Мая или за удобството на възмущението

Как лекар, който моли „да няма гласност, защото гради кариера“, поставя кариерата си над морала, над човечността, над истината?

6. Какво очаквам от вас

На база на изложените факти и закони, настоявам за:

пълна проверка от Комисията по професионална етика

оценка на психо-емоционалната пригодност

дисциплинарни мерки, включително възможно временно или окончателно спиране на лекарските права, ако фактите се потвърдят

официално становище по случая

Това не е лична атака към отделен човек.

Това е зов за защита на морала, човечността и професионалната чест на българския лекар. Копията до bTV, в. „Труд“, Actualno.com и БНТ не са акт на конфронтация – те служат единствено и само като обществен контрол за прозрачност и навременност на действията по случая.