Грипът настъпва: H3N2 доминира у нас, очаква се пик и по-тежка вълна в началото на 2026 г.

С навлизането в празничния период България се изправя пред засилваща се грипна епидемия. Област Перник вече бележи рекордна заболеваемост, а експертите предупреждават за мутации и изместване на пика към февруари.

Докато страната се подготвя за коледните и новогодишните празници, здравните власти отчитат тревожен ръст на респираторните заболявания. В ефира на „Събуди се“ директорът на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) проф. Ива Христова съобщи по NOVA, че грипната вълна вече е факт, като епицентърът в момента е област Перник. Там заболеваемостта е достигнала 240 на 100 000 души – двойно повече от средните нива за страната.

Доминацията на H3N2 и заплахата от мутации

Последните лабораторни анализи показват категоричен лидер сред вирусите: грип тип А (H3N2). От 60 положителни проби за грип в НЦЗПБ, цели 54 са именно от този щам, докато едва 6 случая са на H1N1.

Проф. Христова прогнозира, че традиционният пик на заболяването, който обикновено е в края на януари, може да се измести към февруари. Това предполага по-продължителна и тежка вълна. Предстои и критично изследване (секвениране), което да установи дали у нас е навлязла новата мутация на H3N2. Същата тази мутация вече предизвика 50% ръст на хоспитализациите във Великобритания, което поставя здравната система под повишено внимание.

Симптоми: От нула до сто за часове

За разлика от много други настинки, грипът се разпознава по „безкрайно бързото си начало“. Проф. Христова подчерта, че основните белези са:

Внезапна и твърде силна умора;

Отпадналост, която буквално „приковава към леглото“;

Висока температура, кашлица и кихане.

Празници под риск: Как да се предпазим?

Масовите пътувания и семейните събирания са идеалната среда за разпространение на вируса. Експертите съветват:

Маски на публични места: Носенето на маски в градския и междуградския транспорт, както и на места с големи струпвания, е силно препоръчително. Отговорност при симптоми: „Най-важното е хората, които не се чувстват добре, да си останат у дома“, категорична е проф. Христова. Това предпазва околните и предотвратява усложнения за самия болен. Имунитет и ваксинация: Макар ваксината да не гарантира 100% защита от заразяване, тя многократно намалява риска от тежко протичане и болнично лечение. За подсилване на организма се препоръчват витамин D, цинк и селен (след консултация с лекар).

Рискови групи и диагностика

Най-застрашени остават децата до 5-годишна възраст и възрастните над 65 години, особено тези с хронични заболявания като диабет и сърдечно-съдови проблеми.

По отношение на тестването, проф. Христова напомни, че бързите антигенни тестове са добър първоначален ориентир, но при наличие на типични симптоми и отрицателен резултат е добре да се направи PCR тест. Той е по-чувствителен и може точно да диференцира типа на вируса.

Ковид остава на заден план

Интересна тенденция е изместването на Ковид-19 от грипните вируси. Към момента случаите на коронавирус у нас са близо 10 пъти по-малко от тези на грип. Въпреки това, комбинираната диагностика остава важна за правилното лечение.

Здравните власти призовават за разумно поведение по време на празниците, за да се избегне претоварване на болничната мрежа в началото на новата година.

