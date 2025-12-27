Пуснаха за обществено обсъждане Националната програма за превенция на хронични незаразни болести

Проектът на Националната програма за превенция на хронични незаразни болести (ХНБ) за периода 2026-2030 г. бе пуснат за обществено обсъждане, съобщава БНТ. Необходими са 17 млн. лева, за да бъде реализирана програмата. ХНБ, включително сърдечно-съдови заболявания, рак, хронични белодробни болести и диабет, са водеща причина за смърт и инвалидизация в света и у нас. В България водещи са болестите на кръвообращението (61,1%) и новообразуванията (16,5%).

Кои са основните фактори за нездравословно хранене

Отбелязва се, че сред основните рискови фактори са нездравословно хранене, ниската физическа активност, тютюнопушенето, високото кръвно, диабета и затлъстяване. У нас близо 75% от диагностицираните диабетици имат лош метаболитен контрол. Наднорменото тегло пък е причината за значителна част от случаите на диабет, сърдечни заболявания и инсулт.

Новата Националната програма за превенция на хронични незаразни болести предвижда продължаване на политиката за здравословен начин на живот и борба със затлъстяването. Също така в нея са заложени намаляване на смъртността от исхемична болест на сърцето, диабет тип 2, ХОББ и най-честите видове рак с до 5%, повишаване на физическата активност и здравната култура сред населението, както и национално изследване на факторите на риска за здравето през 2026 г.

Проектът цели да ограничи социално-икономическата тежест от ХНБ и да подобри здравето и показателите за заболеваемост и смъртност в България.

