Министърът на правосъдието: Прокуратурата разследва случая с прегазеното куче в София

10 ноември 2025, 21:15 часа 282 прочитания 0 коментара
По случая с прегазено с автомобил куче в София Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство, съобщи във Facebook министърът на правосъдието Георги Георгиев.  "Припомням, че само преди 4 месеца по мое предложение именно заради ужасяващи случаи на садистично отношение към животни бяха направени промени в Наказателния кодекс", написа министърът и допълни, че наказанието "лишаване от свобода" е завишено до 4 години при проява на жестокост, която е причинила смърт или тежко увреждане, и до 8 години, когато е установен умисъл и деянието е извършено по особено мъчителен за животното начин.

Жестокостта към куче в столичния квартал "Разсадника" предизвика вълна от възмущение, след като видеозаписи от случая бяха разпространени в социалните мрежи. На кадрите се вижда как автомобил, излизащ от паркинг, прегазва куче, лежащо на тротоара. Колата спира за момент, шофьорът излиза и вижда, че е затиснал животното с една от гумите. Въпреки това той се качва обратно в автомобила и потегля, оставяйки кучето в безпомощно състояние.

Още: "Не заслужава да бъде доктор": Хирург от ВМА е обвинен, че умишлено е прегазил куче (ВИДЕО, 18+)

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) уточниха, че са установили извършителя веднага след подаден сигнал за скандал на мястото на инцидента. Той е 29-годишен гражданин на Република Северна Македония, който не е криминално проявен.

Мъжът е направил самопризнания пред полицията, като е обяснил, че е извършил маневрата неволно и отрича да е имало умисъл в действията му. Пробата му за алкохол е била отрицателна.

Елин Димитров
