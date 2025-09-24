В очакване на трета трансплантация. Малкият Мерт събира пари за лечението си

Малкият Мерт е роден на 25.08.2019 г., но вече е преживял множество предизвикателства в борбата си за живот. Неговият баща два пъти е ставал донор - веднъж на бъбрек и втори път на част от черния си дроб. За съжаление на малкото момче предстои трета трансплантация. Този път донор ще бъде неговият дядо. Животът на детет осе поддържа, благодарение на скъпи вливания на хумана албумин. Престоят в болницата, процедурите, лекарствата – всичко е непосилно за неговото семейство.

"Моля ви като баща, който иска единствено да държи живо детето си: помогнете. Всяка стотинка, всяко споделяне е шанс Мерт да порасне, да тича и да се смее като всяко друго дете. Ако останат средства, ще ги дарим на други семейства, които минават през ада, в който сме ние. Днес единственото, което ме крепи, е надеждата, че ще се намерят хора с големи сърца. Благодаря на всеки, който ще застане до нас.", пише бащата на Мерт.

Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut

https://pavelandreev.org/campaign/dari-vtori-jivot-na-mert

Банка:Allianz Bank

IBAN:BG62BUIN95611000742767

BIC:BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Мерт Метин

