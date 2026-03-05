Да помогнем на София за по-добро бъдеще!

София е на 5 годинки и поема първата си глътка въздух след тежко вътреутробно задушаване. Първите месеци от живота ѝ преминават не у дома, а в болницата – два месеца в кувьоз и няколко последващи хоспитализации. Днес тя е усмихнато, борбено дете, което се бори всеки ден със своите диагнози – детска церебрална парализа, квадрипареза и епилепсия. Тялото ѝ не я слуша така, както тя иска.

Да помогнем на Хриси да има по-добър живот!

Заболяването

Балансът е труден, ръчичките ѝ не са напълно развити, а всяка крачка е истинско усилие. Но въпреки всичко София не се отказва. Тя опитва отново и отново вече пет години, за да направи своите първи истински самостоятелни стъпки.

Още: Бъдеще за Мишо

Терапии

За да има шанс за по-голям напредък, София се нуждае от постоянни специализирани терапии логопедична работа, сензорна интеграция, МЕДЕК, Бобат и активна рехабилитация. Тези терапии дават резултат, но изискват постоянство и много усилия. За съжаление в Благоевград възможностите са ограничени. Затова често се налага семейството да пътува до други градове, да нощува там и да търси специалисти, които да помогнат на София да се развива.

Нейната майка вярва, че София ще проходи, че ще може да държи играчките си стабилно, да се движи по-уверено и да има повече самостоятелност в живота си.

Вижте повече за кампанията ТУК

Още: Шанс за Вероника