Правителството на Гюров:

Да помогнем на София за по-добро бъдеще!

05 март 2026, 13:34 часа 231 прочитания 0 коментара
Да помогнем на София за по-добро бъдеще!

София е на 5 годинки и поема първата си глътка въздух след тежко вътреутробно задушаване. Първите месеци от живота ѝ преминават не у дома, а в болницата – два месеца в кувьоз и няколко последващи хоспитализации. Днес тя е усмихнато, борбено дете, което се бори всеки ден със своите диагнози – детска церебрална парализа, квадрипареза и епилепсия. Тялото ѝ не я слуша така, както тя иска.

Да помогнем на Хриси да има по-добър живот!

Заболяването

Балансът е труден, ръчичките ѝ не са напълно развити, а всяка крачка е истинско усилие. Но въпреки всичко София не се отказва. Тя опитва отново и отново вече пет години, за да направи своите първи истински самостоятелни стъпки.

Още: Бъдеще за Мишо

Терапии

За да има шанс за по-голям напредък, София се нуждае от постоянни специализирани терапии логопедична работа, сензорна интеграция, МЕДЕК, Бобат и активна рехабилитация. Тези терапии дават резултат, но изискват постоянство и много усилия. За съжаление в Благоевград възможностите са ограничени. Затова често се налага семейството да пътува до други градове, да нощува там и да търси специалисти, които да помогнат на София да се развива.

Нейната майка вярва, че София ще проходи, че ще може да държи играчките си стабилно, да се движи по-уверено и да има повече самостоятелност в живота си.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Вижте повече за кампанията ТУК

Още: Шанс за Вероника

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
В помощ на София Кирилова Галенкова
Още от В помощ на
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес