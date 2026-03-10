Войната в Украйна:

Всяка помощ е надежда за живота на Силвия!

10 март 2026, 21:51 часа 336 прочитания 0 коментара
Силвия е прекрасна жена, съпруга и майка на две деца, които всеки ден питат кога мама ще се прибере у дома. Тя е човек с огромно сърце – винаги готова да помогне, да подкрепи, да даде надежда на другите. За съжаление младата жена в момента се намира в интензивно отделение и води най-тежката битка – битката за живота си. Всичко се случило толкова внезапно. Само преди дни тя е била до семейството си – усмихната, грижовна, силна. Днес лекарите се борят за нея. 

Да помогнем на София за по-добро бъдеще!

Надежда

"Пиша тези редове със свито сърце и с надежда. Казвам се Андон и се обръщам към вас като съпруг, който се страхува да не загуби най-скъпия човек в живота си." Това пише нейният съпруг и допълва, че въпреки всичко неговото сърце е изпълнено с надежда.

Лечение 

Единственият шанс за лечението на Силвия е скъпоструваща терапия, чиято цена, за съжаление е непосилна, за нейното семейство. "Времето е най-големият ни враг... Затова ви моля – помогнете ни да спасим Силвия. За нашето семейство вашата подкрепа означава надежда, шанс и бъдеще.", призовава нейният съпруг.

Всеки, който има възможност и желание може да преведе средства на тази сметка:

Информация за банкова сметка:

IBAN: BG85PRCB92301053741001

Прокредит Банк

Андон Петров Начев

Бъдеще за Мишо

