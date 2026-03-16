Малката Виктория-Кристина се нуждае от спешно лечение

16 март 2026, 10:52 часа 224 прочитания 0 коментара
Малката Виктория-Кристина има нужда от спешно лечение в чужбина, за да има шанс да живее. Малкото момиченце е едва на 2 години и 11 месеца. Едно малко, усмихнато дете, което до скоро е тичало, смеело се и изпълвало дома с радост. Днес обаче Виктория-Кристина се бори за живота си. След направени изследвания лекарите поставиха тежката диагноза невробластом в четвърти стадий с разсейки в костите.

Животът на семейството се преобръща. Всеки ден нейните родители живеят със страха да не загубят детето си. Виктория-Кристина трябва да получи спешно лечение в специализирана клиника в чужбина, което може да ѝ даде шанс за живот. За съжаление разходите за това лечение са огромни и непосилни за нейното семейство.

"Като родители бихме дали всичко, за да поемем болката ѝ върху себе си. Няма по-голяма болка от това да гледаш как детето ти страда и да се чувстваш безсилен. Затова се обръщаме към вас, хората с добри сърца. Молим ви, помогнете ни да спасим нашето дете. Помогнете ни да не загубим нашата Виктория-Кристина.", призовават нейните родители. 

Повече за кампанията може да видите ТУК

Евгения Чаушева Отговорен редактор
В помощ на Виктория- Кристина Павлинова Стоянова
