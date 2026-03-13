Да помогнем на Алексей да се пребори с болестта

Алексей Терзиев чува диагнозата метастатичен меланом в края на миналата година. От тогава животът му се превръща в непрекъсната борба – между болници, изследвания, терапии и надеждата, че ще успее да пребори болестта. Лечението, на което се подлага е тежко и продължително. То включва таргетна терапия, имунотерапия и лъчетерапия, а заболяването вече е засегнало вътрешни органи, костната система и мозъка. Всеки ден е изпитание, изпълнено с болка и несигурност.

Усложнения

За съжаление по време на лечението се появяват и сериозни усложнения, които налагат нови болнични престои и допълнителни медицински грижи. Въпреки всичко Алексей не се отказва. Той продължава да се бори – ден след ден, воден от надеждата, че ще има още време със своето семейство и близки. До този момент семейството му поема огромната финансова тежест. Разходите за лечение, лекарства, болнични престои, изследвания и специализирани грижи вече са непосилни.

Помощ

Затова близките му се обръщат към всички с искрена молба за помощ. Нашата подкрепа може да даде шанс на Алексей да продължи лечението си. Всяко дарение – независимо от размера – е още една крачка към надеждата. Всяко споделяне може да достигне до човек, който ще подаде ръка.

Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut ТУК

Банка: Allianz Bank IBAN:BG34BUIN95611000746472 BIC:BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Алексей Терзиев

