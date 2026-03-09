Помощ за Венсан за по-добро бъдеще!

Красивият Венсан е само на 11 години. Той е на възраст, в която децата трябва да тичат без да мислят за проблеми, да падат и стават, мечтаят смело и вярват, че светът е техен. Той обича футбола повече от всичко и тренира, излиза на терена с блясък в очите и сърце, пълно с мечти. Рисува, кара колело, смее се с приятелите си. Иска един ден да стане футболист. Но животът му започва с тежка диагноза – вродена ано-ректална малформация, екстрофия на пикочния мехур и еписпадия.

Шанс за Вероника

Детство в болниците

Още от първите си дни Венсан познава болниците по-добре от детските площадки. Преминал е през множество операции, болезнени процедури и безкрайни прегледи. И въпреки всичко – не се оплаква. Усмихва се. Бори се.

Операция

Днес пред семейството стои ново изпитание. Лекарите препоръчват операция по метода „Митрофанов“ – сериозна интервенция, която означава доживотно самокатетеризиране. Родителите не спират да търсят по-щадящ, по-естествен вариант. Шанс Венсан да живее по-свободно. Да не мисли за ограниченията всеки ден. Да бъде просто дете. Затова семейството се обръща с апел за помощ за набиране на средства за лечението на момчето.

