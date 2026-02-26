Шанс за Вероника

Вероника е една от тризначки, родени в 25-та гестационна седмица. Тя идва на този свят с тегло от 0,695 кг. От раждането си Вероника е с ТЕЛК 99% с чужда помощ. Диагнозите ѝ са хидроцефалия, ДЦП, епилепсия, увреждане на ретината и други тежки състояния. Днес тя е на 6 години, но не може да ходи и да прави обичайните неща за дете на нейната възраст. Не може да тича с братчето и сестричките си, не може да играе като тях, не може самостоятелно да опознава света.

Лечението

"През тези шест години направихме всичко възможно в България, но лечението не даде желаните резултати. Това ни принуди да търсим шанс в чужбина. Клиника в Истанбул е готова да я поеме и ни дава големи надежди за подобрение.", разказва нейната майка.

Сумата за лечението е непосилна за нейното семейство, но вярват, че с Ваша помощ тя ще бъде събрана. "От цялото си сърце вярвам, че доброто съществува. Колкото по-бързо съберем средствата, толкова по-скоро ще започне така закъснялото ѝ лечение. Моля Ви, помогнете на Вероника да има шанс за по-добър живот.", апелира нейната майка.

