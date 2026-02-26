Правителството на Гюров:

Шанс за Вероника

26 февруари 2026, 11:11 часа 248 прочитания 0 коментара
Шанс за Вероника

Вероника е една от тризначки, родени в 25-та гестационна седмица. Тя идва на този свят с тегло от 0,695 кг. От раждането си Вероника е с ТЕЛК 99% с чужда помощ. Диагнозите ѝ са хидроцефалия, ДЦП, епилепсия, увреждане на ретината и други тежки състояния. Днес тя е на 6 години, но не може да ходи и да прави обичайните неща за дете на нейната възраст. Не може да тича с братчето и сестричките си, не може да играе като тях, не може самостоятелно да опознава света.

Геновева се нуждае от помощ за лечение

Лечението

"През тези шест години направихме всичко възможно в България, но лечението не даде желаните резултати. Това ни принуди да търсим шанс в чужбина. Клиника в Истанбул е готова да я поеме и ни дава големи надежди за подобрение.", разказва нейната майка.

Още: Да помогнем на Хриси да има по-добър живот!

Сумата за лечението е непосилна за нейното семейство, но вярват, че с Ваша помощ тя ще бъде събрана. "От цялото си сърце вярвам, че доброто съществува. Колкото по-бързо съберем средствата, толкова по-скоро ще започне така закъснялото ѝ лечение. Моля Ви, помогнете на Вероника да има шанс за по-добър живот.", апелира нейната майка.

Повече за кампанията вижте ТУК

Да помогнем на Пламена за нов живот!

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Вероника В помощ на
Още от В помощ на
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес