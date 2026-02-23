Да помогнем на Хриси да има по-добър живот!

Хрисима е на 44 години е майката на две породени момчета на 11 и 12 години. Тя има и любящ и подкрепящ съпруг. От края на 2018 г. е диагностицирана с рядката и нелечима болест идиопатична белодробна хипертония, която води до сърдечна недостатъчност. Здравето на жената драстично се влошава и въпреки животоподдържащите лекарства, които приема, всеки преживян ден е изпитание.

Геновева се нуждае от помощ за лечение

Заболяването

"Всяко движение ме изморява, вървенето ми е много забавено и на всеки три крачки се нуждая от почивка. Изкачването на стълби е предизвикателство и трудна задача. Има дни, в които не мога да стана от леглото поради постоянен световъртеж. Страхът и ужасът в очите на малкия ми син, когато припаднах на улицата пред него, са винаги с мен.", споделя Хрисима.

Още: Да помогнем на Пламена за нов живот!

Надеждата

Надежда и шанс за облекчаване на състоянието на жената е поставянето на устройството Atrial flow regulator в сърцето. За съжаление то не се заплаща от Здравната каса, а изцяло от пациента и е на стойност 12000 евро, които са непосилни за семейството.

Нека всеки, който може да помогне да дари средства за закупуването на това устройство. Вижте повече за кампанията ТУК

В помощ на малкия Христо