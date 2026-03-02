Бъдеще за Мишо

Мишо е дългоочаквано дете и близнак на своята сестричка София, родени благодарение на инвитро процедура. Момчето се развива нормално, когато на година и два месеца престава да поглежда хората около себе си, започва да ходи на пръсти, не търси сестричката си близначка. Месеци по-късно му е поставена диагнозата умерено умствено изоставане за цял живот, а по-късно - тежък аутизъм. Семейството започва незабавно лечение и наскоро открива шанс в терапия, която се провежда в Словакия.

Да помогнем на Хриси да има по-добър живот!

Терапията

Терапията се извършва на 3-4 месеца и излиза около 10000 лева всичко с път квартира храна процедури за 10 дни. Семейството очаква и оферта за стволови клетки и трансплантациа на микробиом в Словакия. Рехабилитациите в Мирте Дилкозен за година са само около 16 200лв, това е огромна и непосилна сума за семейството на Миша, който е вече на пет годинки.

"Помогнете ни да дам на сина си нормално детство, като това на сестра му. Да не бъде той различен и да му се подиграват децата. Благодаря ви приятели помагайте и бъдете добри, грижете се за себе си .", призовава неговата майка.

