Войната в Украйна:

Бъдеще за Мишо

02 март 2026, 12:53 часа 264 прочитания 0 коментара
Бъдеще за Мишо

Мишо е дългоочаквано дете и близнак на своята сестричка София, родени благодарение на инвитро процедура. Момчето се развива нормално, когато на година и два месеца престава да поглежда хората около себе си, започва да ходи на пръсти, не търси сестричката си близначка. Месеци по-късно му е поставена диагнозата умерено умствено изоставане за цял живот, а по-късно - тежък аутизъм. Семейството започва незабавно лечение и наскоро открива шанс в терапия, която се провежда в Словакия. 

Да помогнем на Хриси да има по-добър живот!

Терапията

Терапията се извършва на 3-4 месеца и излиза около 10000 лева всичко с път квартира храна процедури за 10 дни. Семейството очаква и оферта за стволови клетки и трансплантациа на микробиом в Словакия. Рехабилитациите в Мирте Дилкозен за година са само около 16 200лв, това е огромна и непосилна сума за семейството на Миша, който е вече на пет годинки.

Още: Шанс за Вероника

"Помогнете ни да дам на сина си нормално детство, като това на сестра му. Да не бъде той различен и да му се подиграват децата. Благодаря ви приятели помагайте и бъдете добри, грижете се за себе си .", призовава неговата майка.

Повече за кампанията вижте ТУК

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Муси се нуждае от трансплантация, за да живее

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
В помощ на МИХАИЛ ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ
Още от В помощ на
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес