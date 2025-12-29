4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 29 декември 2025 – 4 януари 2026

През цялата седмица, от 29 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г., четири зодиакални знака имат най-много късмет. С навлизането ни в новата година е време да променим навиците си и да се научим как да работим по-ефективно.

Зодиакалните знаци по-долу изпитват повече творческа енергия, фокус и проницателност тази седмица. Космическите влияния ни мотивират да създадем нов план за Новата година.

Телец

Тази година завършва един важен цикъл, докато се подготвяме за 2026 г. Въпреки че това може да е емоционален период, Луната във вашия знак в началото на седмицата се усеща подхранваща и вълнуваща. Тя ви помага да бъдете по-присъстващи към вашите нужди, Телец.

Луната в Близнаци ви позволява да изследвате нови идеи от уюта на дома си, което е от голяма полза за вас в дългосрочен план. Новолунието в Рак е време за повишена продуктивност и изграждане на връзки.

Марс в Козирог ви кара да работите усърдно за постигане на целите си, което също ви помага да разширите текущите си проекти. Бъдете готови да поискате помощ и не пренебрегвайте конструктивната критика. Ученето от грешките ви е част от този период, така че не се страхувайте да ги правите.

Близнаци

Темата на тази седмица е за презареждане и повторно свързване с целите ви, Близнаци. Ако не можете да се справите с повече, не искайте повече отговорности. Съсредоточете се върху завършването на съществуващите си задачи или отговорности, вместо да флиртувате с възможността за още работа.

Луната в Телец в началото на седмицата предлага яснота, така че това е подходящ момент да си изготвите план, който да ви подготви за Новата година. Пълнолунието в Рак на 3 декември ви помага да работите върху практични планове за вашите финанси. Съсредоточете се върху нов бюджетен план или дневник, за да следите нещата.

Сезонът на Козирог ни позволява да бъдем по-отговорни и фокусирани върху успеха. За да напредвате, трябва да се научите да действате бавно и стабилно, вместо да бързате без план.

Рак

Тази седмица всички погледи са насочени към вас, Раци, тъй като пълнолунието във вашия знак носи положителна енергия във връзките ви. Този лунен транзит ви кара да се чувствате по-комфортно с интуицията си и ви показва как да се грижите по-добре за себе си. Въпреки че може да ви се стори претоварващо и емоционално, началото на седмицата носи повече заземяване чрез Луната в Телец.

Меркурий сега е в Козирог, което улеснява комуникацията с другите. През този период разцъфтяват нови идеи и може да откриете, че обкръжението от хора, които уважавате, също ще ви даде тласък на някои креативни идеи. Помислете за започване на ново хоби, посещение на нови места във вашия квартал или планиране на ваканция.

Скорпион

Ако имате желание да научите нещо ново, ще се чувствате доста мотивирани тази седмица, тъй като пълнолунието в Рак ви носи смелост да преследвате това, което искате да научите. Това може да се прояви като вземане на книга, започване на безплатен курс или полагане на повече усилия в образованието ви. Очаквайте да бъдете много по-дисциплинирани с Меркурий сега в знака на Козирог.

Това е и време, когато сте по-общителни и може да ви е по-лесно да се присъедините към клуб в училище, на работа или в общността си. Сезонът на Козирог изпълва календара ви с нови събития и срещи.

Също така е по-лесно да се запознаете с нови хора. С Меркурий сега в Козирог, вие също така се изненадвате с хората, които са очаровани от вас в този момент.

