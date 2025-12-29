Следпразничен обрат в курса на еврото

Кабинетът подаде оставка:

29 декември 2025, 09:27 часа 614 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо щатския долар пое надолу след празниците, като тази сутрин европейската валута отново е значително под нивото от 1,18 към американската. Като цяло през есента еврото бе достигнало до най-ниските си нива от няколко месеца спрямо зелените пари. Преди това обаче европейската валута беше на много високи нива към долара, невиждани дори от повече от четири години.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1768 долара или под нивото от преди празниците.

Европейската централна банка определи в сряда референтен курс на еврото от 1,1787 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 1 декември, когато беше на ниво 1,1597 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 декември - единната европейска валута бе със стойности от 1,1806 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
