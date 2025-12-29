Спорт:

Песимисти или оптимисти: Щастието на българите през 2025 г. в цифри

29 декември 2025, 09:21 часа 351 прочитания 0 коментара
61 процента от българите са били щастливи през 2025 г. - стойност, близка до отчетената и през предходната година. Това се посочва в проучване на изследователски център "Тренд", възложено от "24 часа" и обхваща 1002 ефективни интервюта с респонденти на възраст 18+ г. То е проведено чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице" в периода 29 ноември – 5 декември 2025 г.

В личен план нагласите са по-позитивни - близо шест от десет българи (59%) определят 2025 г. като добра за тях самите. Делът е сходен с отчетения в края на миналата година. За над една четвърт от пълнолетните българи (28%) отминаващата година е била лоша в личен план. Както оценките за страната, така и личните оценки са най-позитивни сред най-младите (18–29 г.), които традиционно са по-оптимистично настроени. ОЩЕ: Колко струва щастието? Научно изследване разкрива колко пари са ви необходими за комфортен живот

Годината за България

На този фон 33% определят 2025 г. като добра година за България, като делът се е увеличил с 9% спрямо миналата година. Въпреки това мнозинството от българите (53%) определя годината като лоша за страната.

Песимисти или оптимисти за 2026

Очакванията за идната 2026 година обаче са по-песимистични в сравнение с тези в края на предходната година. 28% са на мнение, че България я очаква една по-добра година - с 10% по-малко спрямо година по-рано. Същевременно близо половината от българите (47%) очакват една по-лоша година за страната, като делът е почти двойно по-висок от отчетения през миналата година (26%).

Персоналните очаквания са малко по-оптимистични - 35% очакват по-добра година в личен план, а 29% - по-лоша. Въпреки това, и тук се наблюдава отчетливо влошаване спрямо предходната година, когато 47% са очаквали по-добра година за себе си, а едва 15% - по-лоша. ОЩЕ: 85-годишно проучване на Харвард разкрива тайната на щастието - не е в парите или славата

