Църковен празник на 30 декември: Какво трябва да се яде на този ден

На 30 декември църквата почита мъченица Анисия, Свщмчк Зотик Сиропитател. Преп. Теодора Кесарийска. Преп. Теодора Константинополска. Ето какви са традициите, обичаите и забраните и какво задължително трябва да се яде на този църковен празник.

История на празника

Мъченицата Анисия живяла в гръцкия град Солун в началото на четвърти век. След смъртта на родителите си тя раздала имуществото си на бедните и заживяла скромно, молейки се на Бога и спазвайки постите.

Един ден Анисия била срещната от римски войник, който я поканил на езически празник. Тя отказала, затова той се опитал да я хване. Тя се освободила и извикала: „Господ мой, Исус Христос, ти забранява, о, дяволе!“ След това войникът убил Анисия с меча си.

Тялото на мъченицата е погребано извън града, а на гроба ѝ е построен молитвен дом. Мощите на светицата сега се намират в базиликата „Свети Димитър“ в Солун.

На този ден е било обичайно хората да се посещават. Свинските карантии и гъбите са били задължителни на трапезата. В селата на този ден са коляли прасета, а слезката и черният им дроб са били използвани за предсказване на бъдещето на зимата. Също така е било обичайно на Анисия да се сервират несолени ястия. Хората са вярвали, че осоляването на храната ще донесе нещастие.

На 30 декември църквата почита и паметта на св. мъченик Зотик, който р известен като кърмител на сираците. Той устроил в Цариград болница и странноприемница при император Константин. Посветил време и богатството си на болните и на сирацитя. Зотик умрял от мъченическа смърт.

На 30 декември църквата почита и преподобна Теодора Кесарийска. В продължение на много години тя била безплодна и прилежно се молела на Бога. Теодора получила дар Божи и родила праведната Анна, майката на света Богородица.

Традиции, обичаи и забрани на 30 декември

Сънищата в нощта на 30 декември има особено значение. В нощта на 30 декември сън, свързан със земята, предвещава смърт. Ако сънувате сватба или целувка, очаквайте кавги в семейството.

На този ден не е добре да се пътува на дълги разстояния. По-добре е да избягвате работа с пари. Лоша поличба е обсъждането на познати зад гърба им. Избягвайте шиене и предене, защото това ще ви донесе лош късмет.

