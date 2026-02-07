4 зодии, чиито връзки скоро ще разцъфтят като червена роза за Свети Валентин

Февруари е символичен месец. Светлината бавно се завръща и сърцето е все по-смело да напомня за своите нужди. Астрологичната аура тази година благоприятства пробиви във връзките – както дългоочаквани, така и изненадващи.

Февруари носи обещанието да раздвижи сърцето. Това е месец, в който астрологичните подравнявания благоприятстват не само нови начала, но и дълбоко разбиране на това, което е било трудно, неясно или болезнено във връзките. Според Кейт Роуз, интуитивен астролог, експерт по връзки и автор на „Влюбваш се само три пъти“ и „Написано в звездите“, следващите седмици задействат процеси, които е трудно да се спрат. Те носят определена съдба.

Енергията на това време е динамична и понякога непредсказуема. Излизането на Уран от многогодишен цикъл, лунното затъмнение във Водолей и силното влияние на Венера, Сатурн и Нептун означават, че любовта вече не е теория, а преживяване. Понякога красиво, понякога взискателно, но винаги водещо до по-голяма автентичност.

Още: Утре Овен, Дева + още 2 зодии ще усетят тежестта на самотата

Ето кои са зодиите, зодии, чиито връзки скоро ще разцъфтят

Водолей – Затваряне на фаза

За Водолея февруари 2026 започва със значим момент. След Новолунието в Лъв миналия юли много Водолеи се учат как да бъдат във връзка, без да се отказват от себе си, както и как да съобщават за нуждите си и да не омаловажават ролята си. Това пълнолуние не беше начало, а момент на осъзнаване колко далеч сте стигнали.

Още: Любовен хороскоп за Свети Валентин 2026: Страст и новаторски решения за някои зодии

В отношенията, които са преживели този период, сега се появява отчетливо чувство за облекчение и стабилност. Това е добър момент съзнателно да празнувате връзките, вместо постоянно да ги „поправяте“. Ако сте необвързани или наскоро сте прекратили значима връзка, енергията на това пълнолуние ви е помогнала (или все още ви помага) да се освободите от убеждението, че външната любов е условието за удовлетворение. Това завръщане към себе си се превръща в основа за бъдещи взаимоотношения, които ще бъдат изградени от съвсем различно място.

Скорпион – Отговори вместо хаос

За Скорпионите февруари е повратна точка, най-вече защото Уран ще се обърне директно в Телец, започвайки последната си фаза в тази област на зодиака. Това събитие завършва изключително дълъг и нестабилен период, който продължава от 2018 г. насам. Години наред Уран носеше внезапни промени, раздели и чувство за емоционална несигурност. Целта му беше да разруши модели, които вече не служеха на вашето благополучие, дори ако по онова време това ви се е струвало болезнено или неразбираемо.

Сега обаче енергията на този транзит се измества. От 3 февруари до края на април Уран благоприятства обединението, а не разрушението. Това е време, когато започвате да виждате смисъла на минали събития и получавате отговори на въпроси, които ви преследват от години. През този период могат да се завърнат връзки с истински основи или да се появи нова връзка, която осигурява усещане за стабилност. Ключът е да не се съпротивлявате на това, което сега се опитва да се получи.

Още: 3 зодии, които ще бъдат уцелени от Купидон през февруари - и други 3, които ще страдат

Дева – Любов, която се развива стъпка по стъпка

За Девите февруари е ясно разделен на две части. Във вторник, 10 февруари, Венера навлиза в Риби, което води до период на по-голяма нежност, емпатия и нужда от близост. Това е моментът, в който връзките започват да се забавят, за да станат по-дълбоки. В стабилните връзки е време за съзнателен фокус върху връзката: разговори, време, прекарано заедно, и готовност за прошка. Енергията на Риби благоприятства оставянето на стари болки в миналото, но не чрез забравяне, а по-скоро чрез разбиране.

В същото време си струва да се помни, че на 26 февруари Меркурий също ще бъде ретрограден в Риби. Това означава, че втората половина на месеца може да върне теми от миналото, включително стари връзки или неразрешени емоции. За самотните жени това все още е много благоприятно време, но изисква предпазливост. Не всяко повторно свързване е предназначено да служи на бъдещето. Февруари ви учи, че любовта процъфтява най-добре, когато не е насилвана.

Лъв – началото на дълъг процес на промяна

За Лъвовете ключовият момент на февруари ще бъде новолунието и лунното затъмнение във Водолей, които ще се случат във вторник, 17 февруари. Това събитие не слага край на историята, то я започва. Важно е да се отбележи, че това е първото затъмнение в нов цикъл, който ще се разгърне до 2028 г.

Във взаимоотношенията това означава нужда от трансформация. Не става въпрос за внезапни решения или раздeли, а за предефиниране на правилата: по-голяма независимост, автентичност и адаптиране на връзката към това кой сте днес, а не преди година. Ако сте необвързани, това затъмнение може да донесе неочакван обрат, включително промяна на чувствата, плановете или появата на някой, който ви изненадва с ролята си.