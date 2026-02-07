Украйна подпали голям химически завод в Русия след атака с дронове (ВИДЕО)

Химически завод в Редкино - Тверска област на Руската федерация - е бил атакуван от украинските сили с дронове през нощта на 6 срещу 7 февруари. Има геолокализирани кадри, потвърждаващи нападението, както и косвено потвърждение на местния губернатор. Заводът, наред с други неща, произвежда продукти за авиационната и космическата промишленост. През нощта жителите на селото съобщиха за множество експлозии и последвал пожар. Атаката бе заснета на много видеа, които обикалят социалните мрежи и Telegram каналите.

Според анализ на кадри, направен от опозиционния Telegram канал ASTRA, експерименталният завод в Редкино, намиращ се на улица „Заводская“ № 1, със сигурност е бил цел на нападението. Видео е заснето на около 700 метра от мястото на експлозията. След като дроновете са ударили завода, са избухнали няколко пожара.

Още: САЩ и Украйна обсъдили възможността за прекратяване на войната още през март?

Жителите съобщават за химическа миризма в близост до атакувания завод.

Какво се знае за завода в Редкино?

Експерименталният завод в Редкино е голямо руско промишлено предприятие, специализирано в разработването и производството на химически продукти. На уебсайта на компанията се посочва, че заводът „от десетилетия е производител на уникални химически продукти за авиационната и космическата промишленост“.

Той е обект на санкции от страна на Обединеното кралство, САЩ и други страни.

Според ASTRA пилотният завод в Редкино е бил атакуван преди това през юни 2024 г. и два пъти през септември 2023 г.

Още: Мерц: Не на преговори за мир, след които Русия бомбардира детската болница в Киев (ВИДЕО)

Потвърждение

Временният губернатор на Тверска област потвърди атака срещу „едно от предприятията в район Конаково“.

„В нощта на 7 февруари в предприятие в район Конаково е избухнал пожар, след като е била отблъсната атака с дрон. Към момента няма съобщения за жертви. Издадох редица инструкции за продължаване на наблюдението на ситуацията. Всички сили и ресурси са на място“, се казва в изявлението.

Още: Руслан Трад свърза простреляния генерал от ГРУ Владимир Алексеев с България (ВИДЕО)

Жителите съобщават за химическа миризма в близост до атакувания завод.

Свалени дронове

Според руското министерство на отбраната през нощта над руски региони са били свалени 82 украински дрона, от които най-много - 45 - са летели над Волгоградска област. Още 8 са летели над Брянска област, по 6 - над Ростовска и Саратовска област, по 4 - над Орловска и Тверска област, 3 - над Курска област, по 1 - над Астраханска, Белгородска, Воронежка, Липецка, Смоленска и Калужка област.

Заглавната снимка е илюстративна.

Още: Канада с нова военна помощ: Изпраща ракети въздух-въздух на Украйна