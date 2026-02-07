Лайфстайл:

07 февруари 2026, 0:33 часа 372 прочитания 0 коментара
Часове след преговорите: САЩ наложиха нови санкции срещу петролната индустрия на Иран

Само няколко часа след непреките преговори между Иран и Съединените щати, Вашингтон наложи нови санкции срещу петролната индустрия на Ислямската република. Наказателните мерки бяха обявени след разговорите между двете делегации в столицата на Оман. Иранският външен министър - Абас Арагчи, определи диалога като „полезен“ и добави, че той ще продължи. Обсъждана е била само иранската ядрена програма.

Американската страна обаче, иска да включи и въпросите за балистичните ракети с голям обсег... и финансирането на проирански групировки в региона. Новите санкции за ограничаване на приходите от продажбите на петрол и природен газ се налагат именно заради това финансиране.

