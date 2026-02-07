Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 9 до 15 февруари 2026

Три зодиакални знака привличат истински късмет през цялата седмица от 9 до 15 февруари 2026 г. Най-влиятелният транзит през следващите дни е преминаването на Сатурн в Овен на 13 февруари.

Сатурн остава в този огнен знак до 12 април 2028 г. Сатурн в Овен помага за навлизането в нова ера, тъй като това, което създавате под влиянието на Сатурн, трае през целия ви живот. Този двугодишен период изисква да се посветите на мечтите си и да практикувате търпение в постигането на резултати.

Духовно послание за всяка зодия за 4 февруари

Не става въпрос за късметлийски етап или решение, а за истинско инвестиране на труда в създаването на всичко, което винаги сте желали. Тази седмица тези астрологични знаци се посвещават на намеренията си и подхождат към промяната с търпение, привличайки късмет в процеса. Това, което е предназначено за вас, ще се случи. Уважавайте това, към което се чувствате призовани да се стремите, и бъдете активен участник в живота, който искате да създадете.

Още: Сатурн влиза в Овен на 13 февруари: Кармата взема нещата в свои ръце - какво я очаква всяка зодия

Рак

Тази седмица се влюбвате в живота си , Раци. Венера навлиза в Риби на 10 февруари, наистина щастлива енергия, която ви носи изобилие от предложения и възможности. Венера се присъединява към Меркурий и Северния възел в този воден знак, помагайки ви да промените живота си в нова и положителна посока. Обърнете внимание на това, което възниква през това време, и се съсредоточете върху пътуването, а не само върху мястото, където се надявате да стигнете.

Преминаването на Венера в Риби е част от изграждането на стелиума в този воден знак. Тези транзити ви подтикват да останете отворени, да предприемете действия и да задържите пространство за това, което се надявате да проявите. Докато други може да се нуждаят от търпение тази седмица, не вие. Много от наградите и мечтите, за които сте работили, най-накрая се сбъдват. Просто бъдете сигурни, че сте готови да се възползвате от новия си живот и да се възползвате максимално от късмета, който привличате.

Лъв

Още: Духовно послание за всяка зодия за 6 февруари

Време е да се замислиш сериозно за мечтите си, скъпи Лъве. Сатурн навлиза в Овен на 13 февруари, давайки старт на ново пътешествие в живота ти. Призоваваме те да превърнеш самозаблудените си мисли в осъществим план . Може да се наложи да вземеш някои важни решения и за щастие разполагаш с всички инструменти, от които се нуждаеш, за да превърнеш това в ера на успех.

Сатурн е планетата на божественото определяне на времето и постигането на резултати чрез усилия. В Овен той е насочен към мечтите, които сте имали за живота си, особено към тези, по които все още не сте действали. Сатурн се присъединява към Нептун в Овен, където остава до 12 април 2028 г. Този транзит ви помага да направите тази нова глава на трансформация.

Не забравяйте да обосновете идеите си тази седмица. Отделете време, за да планирате стъпките на проекта и не се страхувайте от упорита работа. Това е моментът най-накрая да си осигурите живот, който се усеща като ваш собствен, вместо да отделяте време за мечтите на другите. Направете план за това, което искате да постигнете, и вярвайте във всичко, което можете да създадете, защото в момента привличате наистина добър късмет.

Близнаци

Още: Любовен съвет за всяка зодия за 6 февруари 2025

Приемете процеса на трансформация, Близнаци. На 15 февруари Луната се съединява с Плутон във Водолей, поставяйки началото на радикална и предопределена трансформация. С подравняването на Луната и Плутон в този въздушен знак е важно да обърнете внимание на интуицията си, тъй като тя е засилена през тази фаза. Тази енергия е предназначена да доведе до ново осъзнаване от дълбините на вашето подсъзнание.

Още: Слънчевото затъмнение във Водолей на 17 февруари 2026 г. носи големи промени - какво очаква всяка зодия

Време е да се върнете към целта си и пътя, по който сте предопределени да живеете в този живот. Подравняването Луна-Плутон ви помага да разберете в каква посока трябва да поемете. Обърнете внимание на това, към което се чувствате призвани, независимо дали е грандиозен план или просто завръщане към отдавна забравена истина. Вие сте предназначени за много повече от това, с което сте се разсейвали. Тази енергия ви напомня кои сте и защо сте тук.