САЩ и Украйна обсъдили възможността за прекратяване на войната още през март?

Американски и украински преговарящи са обсъдили амбициозната цел за постигане на споразумение между Русия и Украйна до март, въпреки че този срок вероятно ще бъде забавен поради липсата на съгласие по ключовия териториален въпрос. За това съобщава Ройтерс, като се позовава на свои източници. Според изданието, съгласно обсъжданата схема, всяка сделка ще бъде подложена на референдум от украинските избиратели, които едновременно ще участват в национални избори.

Американският преговарящ екип, воден от специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, изрази мнението си пред украинските си колеги на скорошни срещи в Абу Даби и Маями, че би било по-добре това гласуване да се проведе възможно най-скоро. Според съобщенията американските преговарящи са заявили, че Тръмп вероятно ще се съсредоточи повече върху вътрешните работи с наближаването на междинните избори за Конгреса през ноември. Това означава, че висши американски служители ще имат по-малко време и политически капитал за договаряне на мирно споразумение.

Избори и референдум

Според Ройтерс, американски и украински представители са обсъдили възможността за провеждане на национални избори и референдум през май. Няколко източника, запознати с преговорите, обаче нарекоха предложения от САЩ график нереалистичен. „Американците бързат“, казва източник, запознат със ситуацията, добавяйки, че гласуването може да бъде организирано за по-малко от шест месеца, но все пак ще отнеме значително време.

Отбелязва се, че организирането на подобни избори ще изисква законодателни промени, тъй като подобно гласуване е забранено по време на военно положение в Украйна. „Позицията на Киев е, че нищо не може да бъде договорено, докато Съединените щати и техните партньори не предоставят гаранции за сигурността на Украйна“, казва източникът.

Сроковете за постигане на мирно споразумение пораждат скептицизъм

Украински служител заяви, че президентът Володимир Зеленски е отворен към идеята за провеждане на избори в близко бъдеще. Източници заявиха, че най-голямата пречка за постигането на мир в Украйна в близко бъдеще е липсата на яснота относно съдбата на източния Донбас. „Все още няма напредък по териториалния въпрос“, каза източник, запознат със ситуацията.

Твърди се, че Русия отхвърля предложение на САЩ, според което Вашингтон ще контролира Запорожката атомна електроцентрала и ще разпределя електроенергията ѝ между Русия и Украйна. Москва настоява да контролира централата, като предлага на Украйна евтин ток, което е неприемливо за Киев. „Ако тези въпроси бъдат решени, украинските избиратели все още биха могли да отхвърлят всякакви териториални отстъпки, поставени на референдума“, уточнява Ройтерс.

Мирни преговори

Вторият кръг от преговорите, които се проведоха с посредничеството на САЩ, приключи в четвъртък в Абу Даби с освобождаването на 314 военнопленници и обещание за скорошно възобновяване на дискусиите. Зеленски заяви, че следващата тристранна среща вероятно ще се проведе скоро в Съединените щати.

Председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук заяви по-рано, че Руската федерация отлага мирните преговори с Украйна и САЩ в Абу Даби . „Това е традиционната природа на Русия. Тя казва: „Готови сме на всичко без никакви условия, но, но, но...“. Те проточват този процес. Но за нас е важно конкретните, решителни действия, които украинците и американците могат да демонстрират заедно, да покажат ясно на руснаците, че трябва да преговарят за прекратяване на тази война“, каза той.