Откриха мъртъв във ваната бивш руски заместник-министър на правосъдието

Бившият руски заместник-министър на правосъдието Сергей Тропин е намерен мъртъв в апартамента си в центъра на Москва, съобщиха руски медии. Според полицията смъртта на бившия министър не се разследва като престъпление. По първоначална информация, той е открит удавен във ваната. Според Telegram канала Mash, властите разследват дали става въпрос за самоубийство или за инцидент. Информацията бе потвърдена по-късно и от РБК. Тропин е бил заместник-министър на правосъдието през 1996-97 г., когато Борис Елцин е бил президент на Русия.

Няколко бивши и настоящи влиятелни руснаци загинаха при странни обстоятелства през последните години. В средата на януари бившият руски вицепремиер Алексей Скляр, на 50 години, беше намерен мъртъв в дома си в село Поповка, Московска област. Според предварителна информация Скляр се е самоубил. Междувременно тялото на 56-годишния руски олигарх Владислав Баумгартнер беше открито на южното крайбрежие на Кипър. Той неочаквано беше изчезнал седмица по-рано.

В същия ден, в който Баумгартнер изчезна, Антон Панов, служител на руското посолство, беше намерен мъртъв в Кипър. Твърди се, че е работил като криптограф в посолството и е имал връзки с руските служби за сигурност. Според кипърската полиция Панов се е самоубил.

