5 зодиакални знака очакват мощни промени до 29 октомври 2025 г.: Меркурий в тъмен Скорпион отваря неочакваното

Комуникаторният Меркурий е в тъмен Скорпион до 29 октомври и мощни трансформации очакват тези знаци преди ретроградното им движение.

Според хороскопа , до 29 октомври Меркурий е в Скорпион - а към края на годината, от 9 до 25 ноември, ще бъде ретрограден в знака на Стрелец. Тази позиция на планетата на комуникацията благоприятства трансформацията и промяната, отваряйки вратата към неочаквани разговори. Истинското щастие идва от това да правиш това, което обичаш, а искрените усилия винаги ще бъдат възнаградени.

Ретроградният транзит на Меркурий през Стрелец насърчава търсенето на нови интелектуални предизвикателства, както и пътуванията, увеличава прибързаността и разсеяното внимание

Близнаци

Меркурий, вашата управляваща планета, в Скорпион ви носи силата на трансформацията. Можете да осъществите всяка мечта през този период, стига да имате смелостта да говорите за нея. Бъдете честни, открити и готови за големи промени. Един разговор може напълно да промени посоката на живота ви. Доверете се на това, което чувствате, и изкажете мнението си - вселената ви слуша.

Лъв

През този период придобивате жажда за живот и увереност в мечтите си. Време е да се излекувате от всичко, което ви е спъвало, и да се освободите от миналото. Притежавате неустоим чар и съдба, която се отваря широко пред вас. Щастието се появява, когато си позволите да блестите без страх. Разберете в кои години от живота си всеки получава кармичен урок .

Скорпион

Меркурий във вашия знак реактивира вътрешния ви глас. Време е да пренапишете мислите си и да си върнете силата. Заменете съмнението със самочувствие, а страха с осъзнаване на собствената си сила. Вашите мисли създават вашата реалност - и вие сте главният автор на вашата история. Кажете истината си и гледайте как животът започва да се нарежда във ваша полза.

Козирог

Време е да осъзнаете, че не е нужно да правите всичко сами. Меркурий в Скорпион ви носи хора, които ви подкрепят и ви помагат да видите, че уязвимостта не е слабост, а знак за мъдрост. Поискайте помощта, от която се нуждаете, и бъдете отворени за сътрудничество. Вашето щастие идва чрез честни връзки и силата да получавате. Разберете какво ви носи хороскопът за самотни сърца .

Водолей

Меркурий в Скорпион активира вашата кариерна зона и ви насърчава да говорите открито за амбициите си. Ако чувствате, че сте надрасли работа, връзка или проект, имайте смелостта да продължите напред. Вашето щастие се крие в промяната - където имате смелостта да кажете: „Стига, заслужавам повече.“ Всичко, което ви очаква освен страха, е освобождението.