06 декември 2025, 10:41 часа 570 прочитания 0 коментара
Над 700 ракети и дронове: Русия порази мощно енергийна инфраструктура в Украйна (СНИМКИ, ВИДЕО)

В нощта на 6 декември (от 18:00 часа на 5 декември) руснаците са нанесли комбиниран въздушен удар по критични инфраструктурни съоръжения на Украйна, използвайки ударни безпилотни летателни апарати и ракети с въздушно, морско и наземно базиране. Нападението е било осъществено със 704 средства - 51 ракети, от които 17 балистични, и 653 дрона от различни типове, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна.

Какво е изстреляла Русия?

  • 653 ударни безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“, „Гербер“ (и дронове от други типове) от посоките Курск, Орел, Милерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, както и нос Чауда на п-в Крим (над 300 от тях са „Шахед“);
  • 3 аеробалистични ракети Kh-47M2 „Dagger“ (от Рязанска и Тамбовска област);
  • 34 крилати ракети Х-101/"Искандер-К"/"Калибър" (от Ростовска област и Черно море);
  • 14 балистични ракети "Искандер-М"/КН-23 (от Брянск, област Ростов, област Краснодар и окупирания Крим).

Какво е свалено?

Според предварителни данни - към 10:00 часа на 6 декември системите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили 615 въздушни цели:

  • 585 дрона „Шахед“, „Гербер“ и други типове безпилотни летателни апарати;
  • 29 крилати ракети Х-101/"Искандер-К"/"Калибър";
  • 1 балистична ракета "Искандер-М"/KN-23.

Другите ракети и 60 безпилотни летателни апарата са ударили 29 места, а на три локации са регистрирани паднали отломки, съобщават от ВВС.

"Атаката продължава, във въздушното пространство има няколко вражески безпилотни летателни апарата. Спазвайте правилата за безопасност!", алармират от ВВС на Украйна.

Русия е нанесла масивен ракетен и дронов удар по енергийната инфраструктура на осем украински региона, съобщи Министерството на енергетиката на Украйна. Атаките са били насочени срещу съоръжения за производство, разпределение и пренос на електроенергия в регионите Киев, Чернигов, Лвов, Одеса, Запорожие, Днепропетровск, Николаев и Харков. Част от жителите на тези региони са останали без електроенергия. Има и ранени - припомнете си: Рязанската петролна рафинерия бе поразена за 9-и път тази година, руски въздушни атаки раниха цивилни в Украйна (ВИДЕО).

Димитър Радев
