Путин да спре убийствата: Украйна предаде обща позиция със САЩ. Русия намекна, че и новият план за мир ще е под нейна диктовка (ОБЗОР - ВИДЕО)

В продължение на два дни специалният пратеник на САЩ Стивън Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър се срещаха със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началника на Генералния щаб на украинските въоръжени сили генерал Андрий Хнатов. Поводът - дискусиите по мирния план на Вашингтон, чиято първоначална версия от 28 точки предизвика остри критики, защото се твърди, че на практика води до капитулация на Киев и че облагодетелства руския диктатор Владимир Путин.

Според Умеров срещата е била фокусирана върху насърчаването на "реалистичен и ефективен път" за постигане на "траен и справедлив мир" в Украйна. „Това беше шестата среща на страните през последните две седмици. Потвърдих, че приоритетът на Украйна е споразумение, което гарантира защитата на независимостта и държавния суверенитет на Украйна, сигурността на украинците и създава стабилна основа за успешно демократично бъдеще“, отбеляза той.

Умеров твърди, че участниците са обсъдили резултатите от неотдавнашната среща между Уиткоф и Путин в Москва и стъпките, които биха могли да доведат до края на войната. Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана добави: „Американската и украинската страна също се споразумяха за рамка за споразумения за сигурност и обсъдиха необходимите възпиращи мерки за осигуряване на устойчив мир. И двете страни подчертаха, че реалният напредък в постигането на каквото и да е споразумение зависи от готовността на Русия да демонстрира истинска ангажираност към дългосрочен мир, по-специално чрез предприемане на стъпки към деескалация и прекратяване на убийствата". Така ще се предотврати по-нататъшна агресия и ще се гарантира изпълнението на всеобхватен план за възстановяване на Украйна, посочи Умеров.

От Белия дом нарекоха срещата "продуктивна". Междувременно американското издание Axios съобщи, че въпреки че публичните позиции на Украйна и Русия изглеждат несъвместими, Съединените щати все още вярват във възможността за компромис дори по най-трудния въпрос – териториалния. Според източник на изданието Уиткоф и Къшнър подробно информирали украинската делегация за срещата си с Путин и за идеите, които биха могли да сближат двете страни.

Териториалният въпрос е сред най-важните за Украйна - Путин настоява за пълен контрол над Донбас и не крие, че ако украинските сили не се оттеглят от земите, които държат в Донецка и Луганска област, той ще продължи да воюва: Путин удобно крие детайли: "Във всички случаи ще освободим ДНР и ЛНР" (ВИДЕО).

"Ако някакъв план продължава да се пише на хартия, вярвам, че г-н Къшнър ще е този, който ще го прави" - така съветникът на руския диктатор по външната политика Юрий Ушаков похвали "новия човек" в залата - зетя на Доналд Тръмп, който също беше в Москва. Ушаков заяви как Стив Уиткоф и Путин се разбирали с един поглед, вече са се срещали 6 пъти тази година и били в добри отношения, а Къшнър носел "чар" и системен подход в работата си, бил "доста полезен". С думите си обаче съветникът на Путин насочва към нещо друго - че нова версия на мирния план за Украйна може да се основава на "препоръки" от Кремъл - така както се случи и с 28-точковия документ, писан под влиянието на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев. Думите на Ушаков трябва да се разбират в смисъл, че в момента в Маями Къшнър активно работи по „някакъв план“.

‼️The new version of the peace plan may be based on "recommendations" from the Kremlin



Such a conclusion can be made based on the words of Putin’s aide Ushakov.



He is praising Trump’s son-in-law, Jared Kushner, quite highly.



"I personally believe that if a plan for settlement… pic.twitter.com/zIgrkbQuf6 — NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2025

Териториалният въпрос: Украйна я чакат тежки битки през зимата

Ако Путин продължава да преследва максималистичните си цели в Украйна без мирно споразумение, то Украйна ще се изправи пред тежки отбранителни битки тази зима. Украинските сили ще бъдат подложени на силен натиск от руските войски, ако мирните преговори не доведат до пробив, казва Антс Кивиселг, който е ръководител на разузнавателния център на естонските въоръжени сили. Той заяви, че руските войски са постигнали малки успехи на няколко фронта – от Покровск до Харков и Запорожие. На тези фронтове украинските позиции са обкръжени, а линиите за снабдяване са под заплаха. С влошаването на метеорологичните условия, което ограничава използването на дронове, ситуацията за Украйна става още по-трудна.

Освен това Русия продължава да увеличава численото си преимущество и да засилва ударите по критичната инфраструктура на Украйна, което може да доведе до влошаване на хуманитарната криза.

Руската федерация обаче продължава войната си на неописуема цена. От началото на пълномащабната инвазия в Украйна руската армия е загубила над 150 000 души, изчисляват руската служба на BBC и проектът "Медиазона" - и това е най-ниското възможно число, което може да се изведе от публично достъпни данни. Реалните загуби вероятно са по-близки до 300 000 души, казват журналистите. До момента във войната има и независими оценки, които стигат дори още по-далеч - над 1 милион души от руската армия са убити, толкова тежко ранени, че не могат да се върнат в бойни действия, ранени или изчезнали.

BBC и "Медиазона" броят имената на руските войници, загинали във войната с Украйна, въз основа на некролози, публикувани в социалните мрежи и в медиите. Към 4 декември тази година броят на загиналите е достигнал 153 171. Паралелно се извършва анализ на статистическите данни за наследствени дела, като според оценките около този фактор броят на загиналите вече достига 219 000. Журналистите подчертават, че тук са включени само онези, чиято смърт е потвърдена публично от техните роднини или руските власти – с име, фамилия, дата на раждане и - обикновено - с дата на смъртта. Статистиката не включва тези, чиято смърт не е била обявена публично, нито изчезналите по време на сражения. Броят обаче не отразява по-голямата част от загубите през последните седмици и месеци, тъй като повечето смъртни случаи се обявяват много по-късно.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Леко повишение в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база отчитат от Генералния щаб на украинската армия. На 5 декември са станали 184 бойни сблъсъка, т.е. със 17 повече от 4 декември. Руснаците са хвърлили 137 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 36 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4988 изстреляни снаряда, като това е с около 1670 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 6602 FPV дрона, което е с около 2100 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са отбити 51 руски пехотни атаки за денонощието, твърдят от украинската армия. Те добавят, че в спомагателното от юг Олександриевско направление са отблъснати 14 нападения. На второ място по интензивност е направлението към Константиновка с 27 руски щурма, в Лиманското направление е имало 19, а в Южнослобожанското (северната част на Харковска област с основен фокус Вовчанск) - 10. При Гуляйполе в Запорожка област е имало само 7 сражения, а още на запад в региона - в Ореховското направление - 4.

Президентът Володимир Зеленски е одобрил нова система за справедливо разпределение на новобранците между бригадите. Полковник Павло Палиса, който е зам.-ръководител на президентската канцелария, заяви, че всяка фронтова единица вече ще получава стабилен месечен брой мобилизирани войници, като обучението ще бъде съобразено с условията на съответната бригада. Понастоящем 37 бригади имат право да провеждат собствено основно обучение, като се планира разширяване на тази възможност. Бригадите, които не разполагат с такава възможност, ще продължат да изпращат инструктори, които да ръководят войниците им по време на обучението в армейските центрове.

President Zelensky has approved a new system to fairly distribute new recruits among brigades. Col. Pavlo Palisa says each frontline unit will now receive a stable monthly number of mobilized troops, with training tailored to the conditions of the assigned brigade.



Currently,… pic.twitter.com/jDTC6c2NkN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 5, 2025

Почти цялото внимание е насочено към "джоба" Покровск-Мирноград. Наличната информация от отворени източници показва, че към 5 декември руските сили не са обградили украинците в Мирноград. Геолокализирани кадри, публикувани на 4 декември, показват, че руските сили наскоро са напреднали на север и югоизток от Мирноград (източно от Покровск). Допълнителни кадри от същия ден показват, че руските сили са проникнали и в позиции в северозападната част на Покровск (ВИДЕО 18+). Тези геолокализации обаче все още не са решаващи за това, че руските сили са постигнали пълно обкръжение на ВСУ в района Покровск-Мирноград.

Командирът на украинския 7-ми корпус за бързо реагиране на военновъздушните сили бригаден генерал Йевхен Ласичук съобщи на 5 декември, че руските сили не са обградили джоба Покровск-Мирноград и че украинците държат северната част на Покровск и поддържат позиции в централната част на града. Ласичук отбеляза, че руските сили избягват градски боеве и вместо това се опитват да заобиколят Покровск от фланговете му. Командирът каза още, че руските сили използват дронове в опит да пресекат украинските логистични линии в радиус от 50 километра от Покровск, но ВСУ се опитват да смекчат ситуацията. Ласичук отбеляза, че украинските сили са в състояние да доставят провизии и да провеждат ротации в района на Покровск и Мирноград, също така работят за разширяване на наземните логистични маршрути на север от този район.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) продължава да оценява, че руските сили най-вероятно ще завършат превземането на Покровск и Мирноград след 21-месечна кампания, въпреки че моментът и оперативните последствия от тези превземания остават неясни към настоящия момент. Въпреки че не са наблюдавани визуални доказателства или официални украински доклади, които да позволяват да се прецени, че руските сили са обградили украинците в Мирноград, ситуацията вероятно е изключително трудна и армията на Путин най-вероятно може да прекъсне тесните украински евакуационни маршрути и наземните линии за комуникация с артилерия и дронове, гласи оценката на експертите.

"Мирноград е най-горещата зона на целия фронт в момента", пише украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер". "Честно казано, не знам как, но градът все още се държи, водят се ожесточени сражения и да стигнеш дотам, все още е като да играеш на казино, казва той и добавя, че ситуацията в района на Новоикономично (на изток от Мирноград - бел. ред.) е "малко по-добра, точно в контекста на позициите, които държим там".

В момента руснаците "хвърлят все повече и повече сили, за да натиснат Мирногоград и да прехвърлят повече резерви в посока Торско. Това ще позволи да се прекъснат подстъпите към Дружковка и Константиновка от две посоки. Логистиката е жизнената сила на фронта", допълва колегата му Станислав Бунятов - оператор на дронове от батальона "Айдар".

"На запад от освободения Красноармейск (Покровск) руската армия пробива друга линия на отбрана на украинските въоръжени сили близо до Гришино, като използва (бомби) FAB", твърди руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора", който, противно на доказателствата, провъзгласява Покровск за град под руски контрол.

Между Купянското и Лиманското направление руснаците се движат към Борово, на брега на река Оскол - в последните дни там е отчетен техен напредък в южната част на Богуславка, т.е. северно от Борово.

Въоръжените сили на Украйна пък имат потвърден от геолокализирани кадри напредък в централната част на Новопавловка в Днепропетровска област - те са си върнали позиции по магистрала Т-0420 Новопавловка-Славянка.

UA 59th brigade bomber drone and infantry clear house full of russians, 4 KIA shown.

Novopavlivka

48.135182, 36.79532@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/kTfkeAoavc — imi (m) (@moklasen) December 4, 2025

Междувременно руските сили са извършили ново военно престъпление на фронта. Геолокализирани кадри, публикувани на 2 декември, показват войник от 88-ма моторизирана стрелкова бригада (3-та комбинирана армия, бивша 2-ра армия на т.нар. Луганска народна република), който екзекутира украински военнопленник. Военнопленникът е вдигнал ръце в знак на капитулация. Това се е случило в Свят-Покровско, югозападно от Северск (ВИДЕО 18+ само за абонати на Telegram - с предупреждение за чувствително съдържание). Руски канал в Telegram, който твърди, че е официалният канал на 3-та комбинирана армия, публикува кадри от екзекуцията и определи убийството на украински военнопленник от руските сили като „хуманно отношение“. ISW наблюдава увеличение на руските военни престъпления в районите, където силите на Путин започват да засилват настъпателните си операции и да проникват в градовете, а руснаците наскоро започнаха операции по проникване в Северск. Оценката на тръста не се е променила - руското военно командване одобрява и понякога нарежда военни престъпления на бойното поле, Русия измъчва и малтретира украински цивилни затворници.

"Два майора" пише, че руснаците щурмуват Северск и пресичат логистичните маршрути на ВСУ. Той добавя още: "Интересни новини пристигат от фронта на запад от Часов Яр. Има съобщения за проникване на украинските въоръжени сили на няколко километра в района на Безимяно (посока Дружковка), но тази информация все още не е потвърдена".

