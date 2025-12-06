"Този начин на управление трябва да бъде наказан": Денков с призив за протеста

"Един бюджет е обществен договор - доста обемен и важен. Както е в договорите - трябва да прочетем внимателно какво пише с малките букви. При бърз поглед на някои параметри видях, че съществено са променени. Но по-задълбочен коментар може да се направи, след като прегледаме проекта в дълбочина". Това заяви акад. Николай Денков от ПП-ДБ по повод публикувания от финансовото ведомстно в късните часове на петък проект за бюджет за 2026 г.

На въпрос съществува ли вероятност, след като прочетат бюджета от ПП-ДБ да оттеглят искането си за оставка на кабинета "Желязков", Денков беше категоричен, че това не може да се случи. И изтъкна две причини. "Очакваме да отидем на избори максимално бързо".

"Първата е, че това е обществен договор. И в него трябва да има доверие, че другата страна ще работи почтено. Освен числата, които най-често обсъждаме, вторият проблем в бюджетите - и за 2025-а, и за 2026-а година - е прозрачността за какво се харчат парите. А това в план-сметките, които представя ГЕРБ за 2025 и за 2026 година - липсва. Така че освен числата, трябва да гледаме и колко прозрачно се използват тези средства", подчерта той.

Още: Без парите на това поколение Gen Z няма бюджет, няма полиция, няма крадене

И допълни, че на въпроса независимо от това какво пише в този бюджет, искането за оставка ще остане ли краткият отговор е: "Да". "Защото с тези действия управляващите виждаме, че управляващите, най-вече от Народното събрание, непрекъснато се опитват да пробутат някакви изненади. Доверието е счупено. Затова този начин на управление трябва да бъде наказан - трябва да получи политически червен картон, за да е ясно, че така не може да се управлява", заяви Денков.

Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

Вотът на недоверие

Още: "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта": Нов голям протест блокира София

По отношение на това кога може да бъде гледан вотът на недоверие, което коалицията внесе в петък той обясни, че според правилника на Народното събрание това може да се случи във всеки един ден между вторник и петък. "Така че очакваме председателят на Народното събрание да каже кога ще се гледа", посочи той.

И изрази надежда, че вотът на недоверие ще бъде подкрепен от всеки, който осъзнава, че "по този начин не може да се лъжат хората и да се гледа непрекъснато как да се отклоняват средства — и то в огромни размери". "Моето ясно и категорично мнение е, че имаме нужда от избори, които да преосноват Народното събрание като състав и обществения договор, с който следващите управляващи да получат доверието на хората. Това доверие в момента е счупено", категоричене Денков.

По отношение на готвения от ПП-ДБ протест, той подчерта, че е обявен за сряда. "Ако променят деня за разглеждане на вота на недоверие - е възможно този ден да бъде променен".

Припомнете си как държава, синдикати и работодатели се споразумяха за промените в бюджет 2026, а преди тях премиерът Желязков обяви, че няма никакво намерение да подава оставка (ВИДЕО).