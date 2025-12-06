Атанасов: От БСП ми подвикваха: "Абе, генерале, на твоя колега генерал Борисов много бързо му омекват коленете"

"Очертава се ситуация на „зимата на нашето недоволство“. Не по Стайнбек, съвсем различна е ситуацията. Хората на площада искат оставка. Аз си тръгнах от протеста в понеделник към 22:00 ч., не отидох към централата на ДПС, защото очаквах такива провокации. Всичко беше организирано." Това заяви пред bTV ген. Атанас Атанасов от "Продължаваме Промяната - Демократична България".

"Паралелният център на власт са Борисов и Пеевски, там се взимат всички решения на държавата, най-вероятно чувствителната информация се докладва там", на мнение е той.

По думите му управляващите се движат със закъснение: "Те са като влаковете на БДЖ - движат се със закъснение, според мен с 2-3 седмици закъснение. Поискахме оттеглянето на този брутален бюджет, Борисов искаше също да се оттегли бюджетът, но коалиционните партньори не му разрешиха. От БСП ми подвикваха: "Абе, генерале, на твоя колега генерал Борисов много бързо му омекват коленете". Управляващите се запъват като магаре на мост", каза още той.

Още: "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта": Нов голям протест блокира София

Оттук насетне - накъде?

"Ще има агония месеци наред. Това е контрапродуктивно за развитието на държавата. Този проектобюджет сега не е с нищо ново, философията на бюджета е сбъркана", обърна внимание ген. Атанасов. Смята, че с арогантното си поведение управляващите изкараха протестиращите на улицата, а бюджетът беше последната капка.

Относно вота на недоверие на ПП-ДБ, Атанасов обясни: "Подкрепата ще бъде от хората на площадите и улиците. Нека управляващите си направят сметка – бих казал, че имат интерес от по-бързото прекратяване на тази агония, защото ерозира доверието към тях. Ако този вот на недоверие не мине, ще се усилят протестите и ще има следващ вот. Хората искат избори", подчерта още лидерът на ДСБ.

Още: "Бюджетът беше последната капка": ПП-ДБ обявиха темата на вота на недоверие (ВИДЕО)

Ген. Атанасов призова още за нов състав на ЦИК и възстановяване на машинното гласуване.